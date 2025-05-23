Ґрати і конфіскація майна: українці відповіли, які вироки корупціонерам є справедливими — Finance.ua

Ґрати і конфіскація майна: українці відповіли, які вироки корупціонерам є справедливими Сьогодні 17:03

Ґрати і конфіскація майна: українці відповіли, які вироки корупціонерам є справедливими

Корупція залишається однією з найгостріших проблем в Україні — як для бізнесу, так і для суспільства. Чергові викриття щоразу викликають резонанс і обурення, а гучні скандали та медійні розслідування лише підтверджують: запит на справедливість і прозорість у суспільстві надзвичайно високий.

Дослідники із Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) представили результати опитування українців щодо того, чи стикаються вони із корупцією та які судові справи та вироки проти корупціонерів вважають справедливими.

Як ставляться до корупції

Згідно з опитуванням, 92% населення вважають, що корупція є скоріше або дуже серйозною проблемою (вважають війну скоріше або дуже серйозною проблемою — 95%). При цьому якщо в 2022—2023 роках 43% вважали корупцію дуже розповсюдженою в Україні, то в 2024 році — 63%. У 2024 році 49% респондентів висловили думку, що за останні 12 місяців рівень корупції зріс (зниження помітили лише 5%, а решта вважали, що рівень не змінився або не змогли визначитися з думкою).

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Водночас респондентам ставилося запитання «Чи доводилось вам або членам вашої родини за останні 12 місяців стикатися з будь-якими проявами корупції з боку представників державних органів, в тому числі освітніх, медичних чи інших організацій?». Абсолютна більшість українців ні в останній хвилі 2024 року (80%), ні в попередній хвилі 2022−2023 років (81%) не стикалися особисто (або через членів родини) з проявами корупції. Стикалися — 15% у 2024 році і ті ж 15% у 2022−2023 роках.

«Ситуація з викривленим сприйняття небезпек дійшла до того, що у травні 2024 року у нашому запитанні „Що становить більшу загрозу розвитку України — корупція чи воєнна агресія росії?“ 48% обрали корупцію і лише 36% - воєнну агресію. Нібито має бути очевидним, що російська агресія — це екзистенційна загроза. Проте питання корупції стало настільки емоційним для громадян, що це викривлює пріоритетність загроз для країни», — зазначають дослідники.

Яке покарання вважають справедливим для корупціонерів

Як показало опитування, українці не бачать реальних справедливих вироків. На початку лютого 2025 року КМІС ставив запитання «З яким з цих тверджень щодо покарання політиків і чиновників-корупціонерів ви згодні в більшій мірі?» і 50% обрали варіант «політиків і чиновників-корупціонерів потрібно якомога швидше карати, навіть якщо буде порушення законів» (44% обрали варіант «політиків і чиновників-корупціонерів потрібно судити згідно із законами, навіть якщо це займе багато часу»).

«Те, що половина населення готові підтримати позасудові переслідування — дуже тривожна тенденція. Але вона відображає критично низьку довіру судам і прокурора і, як наслідок, сильну стурбованість неможливістю досягнути справедливість, особливо в контексті війни», — кажуть у КМІС.

Дослідники також попросили респондентів вказати справедливі міри покарання для вигаданого чиновника-корупціонера, якого впіймали на хабарі 500 тис. доларів і якого суд визнав винним та призначив великий штраф.

Які вироки вважають справедливими:

якщо має місце конфіскація майна і 10 років реального строку, 74−80% будуть вважати вирок справедливим незалежно від тривалості розгляду;

акож більшість (58−62%) незалежно від розгляду будуть готові сприйняти як справедливий вирок з конфіскацією майна і 3 роками в’язниці.

У випадку, де немає конфіскації та/або немає реального строку, менше половини українців вважають вирок справедливим. Наприклад, навіть у разі 10 років в’язниці при короткому (6 місяців) розгляді, але без конфіскації, уже 46% будуть вважати вирок справедливим (і 49% - несправедливим).

Водночас при короткому розгляді і конфіскації майна, але з умовним строком, 41% будуть вважати справедливим (57% будуть вважати несправедливим). Якщо ж вирок не буде включати конфіскації та буде передбачати лише умовний строк або строк 3 роки, то не більше чверті будуть вважати його справедливим (і переважна більшість будуть вважати несправедливим).

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