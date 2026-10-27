НБУ планує змінити правила моніторингу платіжної інфраструктури Сьогодні 16:33 — Фінтех і Картки Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google НБУ планує уточнити кілька процедур, пов’язаних із проведенням виїзного моніторингу

Національний банк України пропонує оновити порядок планування та проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни мають удосконалити відповідні процедури та підвищити безперервність і надійність роботи платіжної інфраструктури України. Про це повідомляє пресслужба Національного банку. Що пропонує змінити Нацбанк НБУ планує уточнити кілька процедур, пов’язаних із проведенням виїзного моніторингу: порядок планування Національним банком виїзного моніторингу об’єктів оверсайта;

процедуру затвердження річного плану виїзного моніторингу об’єктів оверсайта у формі рішення Правління Національного банку за попереднім погодженням Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури;

процедуру та перелік підстав для внесення Національним банком змін до річного плану проведення виїзного моніторингу об’єктів оверсайта. Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що штучний інтелект поступово переходить від простих рекомендацій до виконання конкретних дій — зокрема пошуку товарів, формування замовлень і навіть ініціювання покупок. Це змінює звичний шлях від вибору товару до оплати та ставить питання про те, якою буде роль платіжної інфраструктури в епоху ШІ-агентів.

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