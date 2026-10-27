В українців офіційно почали автоматично знімати арешт з рахунків боржників після повної сплати боргу.

Станом на 26 жовтня було проведено вже 2656 таких скасувань.

Про це повідомив на сторінці Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

Посадовець назвав це історичним кроком у цифровізації виконавчого провадження

«Це практичний результат кількарічної роботи команди Міністерства юстиції, Уряду та Верховної Ради. Ми прибираємо зайві бюрократичні процедури, скорочуємо час очікування та робимо систему виконання рішень більш передбачуваною» — написав він.

Що тепер

Відтепер за визначених законом умов, якщо боржник повністю сплатив борг у провадженні на суму до 10 мінімальних заробітних плат, арешт із його майна та рахунків знімається автоматично. Не потрібно додатково звертатися до виконавця й чекати, поки той оформить відповідне рішення.

Захист майнових прав

Нові правила також посилюють захист майнових прав: поріг вартості єдиного житла, на яке не може бути звернено стягнення, підвищено з 20 до 50 мінімальних заробітних плат.

Раніше Міністр юстиції Денис Маслов заявив , що в Україні запрацювала система автоматичного стягнення заборгованості. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити всі банки країни. Система автоматично шукатиме рахунки боржників і забезпечуватиме списання коштів для погашення заборгованості.

Система шукатиме не лише банківські рахунки

Зміни передбачені наказом Міністерства юстиції № 1837/5 від 9 липня 2026 року, ухваленим на виконання Закону № 4833-IX щодо цифровізації окремих етапів виконавчого провадження. Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня 2026 року одночасно з набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження. До цифрової взаємодії мають бути залучені:

банки;

небанківські надавачі платіжних послуг;

емітенти електронних грошей;

інші фінансові установи.

Але не всі кошти боржника можуть списати.