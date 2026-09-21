Банки автоматично шукатимуть рахунки боржників: що зміниться з жовтня Сьогодні 17:02 — Особисті фінанси Не всі кошти боржника можуть списати

В Україні запрацювала система автоматичного стягнення заборгованості. Наразі до механізму вже підключені державні банки, а з жовтня планується залучити всі банки країни.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Маслов в ефірі телемарафону, передає Судово-юридична газета.

Система автоматично шукатиме рахунки боржників і забезпечуватиме списання коштів для погашення заборгованості.

За його словами, державні банки вже підключені до системи, а з жовтня до неї планують долучити всі банки країни. Механізм передбачає автоматичний пошук рахунків боржника та списання коштів для погашення заборгованості.

Як працюватиме автоматичне стягнення боргів

З 23 жовтня 2026 року в Україні має запрацювати оновлений механізм автоматизованого стягнення боргів, який охоплюватиме банківські рахунки та електронні гаманці.

Нові правила дозволять державним і приватним виконавцям через Автоматизовану систему виконавчого провадження (АСВП) отримувати інформацію про рахунки боржника, накладати арешт і формувати документи для примусового списання коштів, зокрема електронних грошей.

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Таким чином, механізм передбачатиме не лише автоматичне блокування рахунків. Цифрова система охоплюватиме весь процес виконання рішення від пошуку рахунків боржника до примусового списання коштів і їх перерахування стягувачу.

Система шукатиме не лише банківські рахунки

Зміни передбачені наказом Міністерства юстиції № 1837/5 від 9 липня 2026 року, ухваленим на виконання Закону № 4833-IX щодо цифровізації окремих етапів виконавчого провадження.

Сам наказ уже чинний, але його норми запрацюють із 23 жовтня 2026 року одночасно з набранням чинності законом про цифровізацію виконавчого провадження.

До цифрової взаємодії мають бути залучені:

банки;

небанківські надавачі платіжних послуг;

емітенти електронних грошей;

інші фінансові установи.

Таким чином, виконавець зможе отримувати інформацію не тільки про звичайні банківські рахунки боржника, а й про електронні гаманці, а за наявності законних підстав — звертати стягнення й на електронні гроші.

Банки повинні швидко повідомляти про гроші боржника

Обмін документами відбуватиметься через АСВП за допомогою програмних інтерфейсів API. Через систему формуватимуться запити про рахунки боржника, постанови про арешт та його зняття, а також платіжні інструкції.

Інформаційні системи банків та інших надавачів платіжних послуг повинні щогодини перевіряти, чи надійшли нові документи від виконавців.

Відповідь на інформаційний запит необхідно буде надати не пізніше ніж протягом години робочого часу. Фінансова установа повідомлятиме, чи має боржник рахунки або електронні гаманці, їх реквізити, вид рахунку та залишок коштів або електронних грошей.

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Автоматизація більше не обмежуватиметься накладенням арешту. Після проходження передбачених законом процедур виконавець зможе ініціювати фактичне списання коштів для виконання рішення.

Окремо новий порядок передбачає роботу з електронними грошима: їх можна буде арештовувати, списувати та пред’являти до погашення з подальшим перерахуванням отриманих коштів органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю.

Не всі кошти боржника можуть списати

Зокрема, для фізичних осіб діє механізм збереження частини коштів для повсякденних потреб.

Боржник може здійснювати видаткові операції з одного поточного рахунку в одному банку в межах суми, яка не перевищує два розміри мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2026 року, на місяць.