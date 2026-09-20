4 схеми шахраїв восени: як не потрапити на гачки зловмисників Сьогодні 12:06 — Особисті фінанси Хакер у чорній толстовці з капюшоном на голові сидить за ноутбуком і друкує на клавіатурі, Фото: magnific

Восени більшість людей повертається до звичної рутини: планування витрати, оплата навчання, покупка одягу та техніки. Цим можуть скористатися шахраї, які підлаштовують свої схеми під актуальні потреби людей.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Які схеми можуть активізуватися восени

Фальшиві рахунки за навчання. Зловмисники можуть надсилати повідомлення нібито від навчального закладу з реквізитами для оплати або посиланням на платіжну сторінку. Якщо не перевірити інформацію, кошти можуть потрапити на рахунки шахраїв.

Сезонні знижки у фейкових магазинах. Шахраї створюють інтернет-магазини, де пропонують одяг, техніку та інші сезонні товари за підозріло низькими цінами. Після отримання передоплати продавець припиняє спілкування, а замовлення покупець так і не отримає.

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Повідомлення про блокування картки. Людина отримує повідомлення із закликом негайно перейти за посиланням та підтвердити особу. Так шахраї намагаються виманити реквізити картки, паролі до банкінгу або коди підтвердження.

Фейкові виплати та компенсації. Шахраї повідомляють про нібито доступну фінансову допомогу та пропонують заповнити анкету для її отримання. У такий спосіб вони виманюють банківські реквізити й інші конфіденційні дані.

Як захистити фінанси від шахраїв:

Перевіряйте джерело інформації. Якщо вам пишуть від імені банку, державної установи, магазину чи навчального закладу, не переходьте за посиланням одразу. Знайдіть офіційний сайт і самостійно зв’яжіться з установою; Не піддавайтеся тиску. Фрази «терміново», «останнє попередження», «ваш рахунок буде заблоковано» або «пропозиція діє лише кілька хвилин» мають вас насторожити й змусити перевірити інформацію; Захищайте платіжні дані. Не передавайте стороннім особам PIN-код, CVV/CVC, паролі до банкінгу та одноразові коди підтвердження; Перевіряйте продавців. Перед оплатою зверніть увагу на адресу сайту, контактні дані, відгуки, умови повернення товару та доступні способи розрахунку. Нижча за ринкову ціна може бути сигналом небезпеки; Контролюйте рух коштів. Увімкніть сповіщення про списання коштів і регулярно переглядайте банківські виписки.