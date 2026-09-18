Чехія планує скоротити видатки на допомогу українцям на 4 млрд крон Сьогодні 17:20 — Особисті фінанси Витрати Чехії на допомогу українцям уже скоротилися на 22%

Правляча коаліція Чехії домовилася скоротити приблизно на 4 млрд крон видатки на виплати українським біженцям у межах державного бюджету на 2027 рік. Водночас конкретні види допомоги, яких можуть торкнутися зміни, поки не визначені.

Про домовленість заявив лідер SPD Томіо Окамура. Раніше він вимагав скасувати всі виплати українцям, передає Чехія-онлайн.

Йдеться поки про політичну домовленість ANO, SPD та Motoristé sobě під час переговорів щодо державного бюджету.

Коаліція хоче зменшити дефіцит бюджету

Початковий проєкт бюджету на 2027 рік передбачає дефіцит у 389 млрд крон. Після переговорів голова Motoristé sobě Петр Мацінка повідомив, що дефіцит мають зменшити на кілька мільярдів крон порівняно з початковим проєктом.

Восени коаліція планує представити додаткові заходи, які мають скоротити його ще на 20 млрд крон.

Окамура заявив про загальне заплановане зменшення дефіциту на 23 млрд крон. За його словами, одна зі статей економії стосуватиметься допомоги українцям.

Водночас пропозиція SPD скоротити видатки Міністерства оборони на 7,5 млрд крон підтримки партнерів не отримала.

Витрати Чехії на допомогу українцям уже скоротилися на 22%

Оголошення коаліції не означає, що виплати українцям уже скоротили на 4 млрд крон. Уряд має розглянути бюджет у понеділок, а конкретний механізм економії поки не оприлюднений.

При цьому державні витрати на гуманітарну допомогу українським біженцям зменшуються і без нових рішень. За перше півріччя 2026 року Чехія витратила на неї 3,63 млрд крон проти 4,67 млрд за аналогічний період 2025 року. Таким чином, витрати скоротилися на 22%.

У червні 2026 року було надано 36,9 тис. гуманітарних виплат, тоді як роком раніше — 45,9 тис. Зменшення витрат пов’язане, зокрема, зі зростанням зайнятості українців та умовами призначення допомоги.

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Тому наразі немає підстав стверджувати, що кожному українському біженцю зменшать виплату або що певну допомогу скасують. Відомо лише про домовленість коаліції скоротити відповідну статтю бюджетних витрат приблизно на 4 млрд крон. Деталі мають з’явитися під час подальшого розгляду бюджету.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що палата депутатів Чехії одноголосно схвалила новий закон про перебування іноземців. Документ передбачає цифровізацію значної частини процедур оформлення дозволів на проживання, оновлення системи обліку іноземців та розширення повноважень держави щодо скасування дозволів особам, які вчинили злочини або становлять загрозу безпеці. Наступний етап — розгляд документа Сенатом. Очікується, що основна частина закону набуде чинності 1 січня 2029 року.

Також ми розповідали , що на перше півріччя 2026 року українським біженцям виплатили 3,63 млрд крон гуманітарної допомоги. Це приблизно на мільярд менше, ніж за аналогічний період минулого року. У червні кількість таких виплат становила 36,9 тис., на 9 тис. менше, ніж у червні 2025 року.