У Чехії на 20% поменшало українських біженців, які отримують допомогу Сьогодні 16:28 — Особисті фінанси

У Чехії поменшало отримувачів гуманітарної допомоги

Видатки Чехії на гуманітарну допомогу біженцям з України та кількість домогосподарств, які її отримують, за рік скоротилися майже на п’яту частину. Водночас дедалі більше українців у країні працевлаштовуються.

Про це свідчать щомісячні дані Міністерства праці Чехії та статистика Бюро працевлаштування, передає Radio Prague International.

За перше півріччя 2026 року українським біженцям виплатили 3,63 млрд крон гуманітарної допомоги. Це приблизно на мільярд менше, ніж за аналогічний період минулого року. У червні кількість таких виплат становила 36,9 тис., на 9 тис. менше, ніж у червні 2025 року.

У Чехії поменшало отримувачів гуманітарної допомоги

У червні цього року бюро працевлаштування по всій Чехії здійснило 36,9 тис. виплат гуманітарної допомоги домогосподарствам українських біженців. Рік тому таких домогосподарств, які потребували допомоги, було 45,9 тис. Таким чином, їхня кількість за рік скоротилася на 20%.

За перше півріччя 2026 року на гуманітарну допомогу біженцям з України спрямували 3,63 млрд крон. За аналогічний період минулого року ця сума становила 4,67 млрд крон. Отже, видатки зменшилися приблизно на 22%.

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У червні 2026 року на гуманітарну допомогу виплатили 551,9 млн крон проти 739,6 млн крон у червні минулого року. Зниження становило 25%.

За словами фахівців із соціальної проблематики, такі зміни пояснюються високим рівнем працевлаштування біженців, а також посиленням умов надання допомоги ще за попереднього уряду.

Майже 400 тисяч українців мають тимчасовий захист

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, станом на ніч 24 серпня в країні було зареєстровано понад 397,6 тис. осіб із тимчасовим захистом у зв’язку з війною росії проти України.

Серед них майже 84,5 тис. дітей віком до 18 років та понад 18 тис. людей віком понад 65 років.

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У віці від 18 до 65 років — перебували понад 295,1 тис. біженців. Із них понад 133,6 тис. чоловіків та 161,5 тис. жінок.

За статистикою Бюро працевлаштування Чехії, наприкінці першого кварталу 2026 року з усіх 374,4 тис. працевлаштованих громадян України з різними статусами перебування 316 тис. не потребували дозволу на працевлаштування.

Біженці приносять бюджету більше, ніж на них витрачають

За розрахунками Міністерства праці, яке входило до складу попереднього уряду, надходження від біженців у вигляді податків, страхових внесків та інших платежів перевищили видатки на гуманітарну допомогу, житло, медичну допомогу й освіту ще у третьому кварталі 2023 року. Відтоді різниця, за даними відомства, лише зростала.

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Зокрема, за перші три квартали 2025 року держава витратила на біженців 11,5 млрд крон, тоді як отримала від них 23,2 млрд крон.

Однак наприкінці минулого року уряд змінився, і дані за четвертий квартал, а також за всі наступні періоди більше не оприлюднювали. Прем’єр-міністр Андрей Бабіш (ANO) раніше називав цифри попереднього уряду абсолютно вигаданими.

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