Таким чином, між Києвом і Чернівецькою областю різниця становить приблизно 37 разів.
Де реєструють нові бізнеси
Водночас від початку 2026 року до 1 вересня в Україні зареєстрували 20,1 тис. нових компаній та ФОП.
Найбільше нових бізнесів з’явилося у:
Києві — 6861;
Львівській області — 1759;
Дніпропетровській області — 1636;
Київській області — 1403;
Одеській області — 1244.
Дані відображають регіон зареєстрованого в ЄДР місцеперебування компаній та ФОП.
На Київ припадає понад половина публічних видатків
За даними YC. Market, у період із 1 січня 2023 року до 1 вересня 2026 року загальний обсяг публічних видатків у розрізі регіонів становив близько 2,39 трлн грн. У транзакціях за цей період фігурують майже 78 тис. суб’єктів.
Беззаперечним лідером за обсягом таких видатків став Київ. На столицю припадає близько 1,32 трлн грн, або понад 55% загальної суми. Тут також зафіксовано найбільшу кількість суб’єктів, пов’язаних із такими транзакціями, — майже 17 тис.
Для порівняння, на другому місці — Дніпропетровська область із майже 130 млрд грн публічних видатків. Це приблизно у десять разів менше, ніж у Києві.
Далі йдуть:
Одеська область — 106 млрд грн;
Київська — майже 96 млрд грн;
Львівська — 96 млрд грн.
Таким чином, на Київ, Дніпропетровську, Одеську, Київську та Львівську області разом припадає близько 73% загальної суми публічних видатків за цей період.
До наступної групи входять Харківська та Вінницька області. На Харківщині обсяг транзакцій становить 84 млрд грн, на Вінниччині — 76 млрд грн. Водночас кількість залучених до цих транзакцій суб’єктів відрізняється майже вдвічі: близько 5 тис. у Харківській області проти приблизно 2,5 тис. у Вінницькій.
Окремо вирізняється Львівщина. Вона посідає п’яте місце за обсягом публічних видатків, але водночас є одним із лідерів за кількістю суб’єктів — майже 6 тис. Більше їх зафіксовано лише в Києві та Дніпропетровській області.
Найменші обсяги серед областей зафіксовані на територіях, значна частина яких перебуває або перебувала в зоні активних бойових дій чи окупації. У Донецькій області йдеться про близько 16 млрд грн, у Херсонській — 7 млрд грн.
При цьому кількість суб’єктів не завжди прямо відповідає обсягу видатків, кажуть аналітики. Тому ці показники варто розглядати окремо: один показує масштаб фінансових потоків, а інший — кількість суб’єктів, залучених до публічних видатків.