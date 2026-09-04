Бізнес-мапа України — де найбільше компаній та ФОП (інфографіка) Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Бізнесмени

Київ залишається головним бізнес-центром України, зосереджуючи приблизно третину всіх зареєстрованих компаній та ФОП.

Напередодні Дня підприємця ділимося цікавими даними з аналітики підприємницької активності в Україні станом на 1 вересня 2026 року від YC.Market.

Де в Україні найбільше бізнесу

Станом на 1 вересня 2026 року в Україні, згідно з ЄДР, налічується 965 195 зареєстрованих компаній та ФОП, які не перебувають у процесі припинення.

Бізнес розподілений між регіонами нерівномірно. Найбільше компаній та ФОП зареєстровано у столиці та найбільших економічних центрах.

П’ятірка регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих суб’єктів:

Київ — 329 528, або близько 34% від загальної кількості;

Дніпропетровська область;

Одеська область;

Харківська область;

Київська область.

Разом на ці п’ять регіонів припадає майже 59% усіх зареєстрованих суб’єктів.

Розрив між столицею та іншими регіонами особливо помітний: у Києві зареєстровано майже у 4,5 раза більше компаній та ФОП, ніж у Дніпропетровській області.

Найменше компаній та ФОП зареєстровано у:

Чернівецькій області — 8,8 тис.;

Тернопільській — 10 тис.;

Чернігівській — 11,7 тис.;

Волинській — 12,3 тис.;

Сумській — 12,3 тис.

Таким чином, між Києвом і Чернівецькою областю різниця становить приблизно 37 разів.

Де реєструють нові бізнеси

Водночас від початку 2026 року до 1 вересня в Україні зареєстрували 20,1 тис. нових компаній та ФОП.

Найбільше нових бізнесів з’явилося у:

Києві — 6861; Львівській області — 1759; Дніпропетровській області — 1636; Київській області — 1403; Одеській області — 1244.

Дані відображають регіон зареєстрованого в ЄДР місцеперебування компаній та ФОП.

На Київ припадає понад половина публічних видатків

За даними YC. Market, у період із 1 січня 2023 року до 1 вересня 2026 року загальний обсяг публічних видатків у розрізі регіонів становив близько 2,39 трлн грн. У транзакціях за цей період фігурують майже 78 тис. суб’єктів.

Беззаперечним лідером за обсягом таких видатків став Київ. На столицю припадає близько 1,32 трлн грн, або понад 55% загальної суми. Тут також зафіксовано найбільшу кількість суб’єктів, пов’язаних із такими транзакціями, — майже 17 тис.

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Для порівняння, на другому місці — Дніпропетровська область із майже 130 млрд грн публічних видатків. Це приблизно у десять разів менше, ніж у Києві.

Далі йдуть:

Одеська область — 106 млрд грн;

Київська — майже 96 млрд грн;

Львівська — 96 млрд грн.

Таким чином, на Київ, Дніпропетровську, Одеську, Київську та Львівську області разом припадає близько 73% загальної суми публічних видатків за цей період.

До наступної групи входять Харківська та Вінницька області. На Харківщині обсяг транзакцій становить 84 млрд грн, на Вінниччині — 76 млрд грн. Водночас кількість залучених до цих транзакцій суб’єктів відрізняється майже вдвічі: близько 5 тис. у Харківській області проти приблизно 2,5 тис. у Вінницькій.

Окремо вирізняється Львівщина. Вона посідає п’яте місце за обсягом публічних видатків, але водночас є одним із лідерів за кількістю суб’єктів — майже 6 тис. Більше їх зафіксовано лише в Києві та Дніпропетровській області.

Найменші обсяги серед областей зафіксовані на територіях, значна частина яких перебуває або перебувала в зоні активних бойових дій чи окупації. У Донецькій області йдеться про близько 16 млрд грн, у Херсонській — 7 млрд грн.

При цьому кількість суб’єктів не завжди прямо відповідає обсягу видатків, кажуть аналітики. Тому ці показники варто розглядати окремо: один показує масштаб фінансових потоків, а інший — кількість суб’єктів, залучених до публічних видатків.

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