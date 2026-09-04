0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес-мапа України — де найбільше компаній та ФОП (інфографіка)

Особисті фінанси
15
Бізнесмени
Бізнесмени
Київ залишається головним бізнес-центром України, зосереджуючи приблизно третину всіх зареєстрованих компаній та ФОП.
Напередодні Дня підприємця ділимося цікавими даними з аналітики підприємницької активності в Україні станом на 1 вересня 2026 року від YC.Market.

Де в Україні найбільше бізнесу

Станом на 1 вересня 2026 року в Україні, згідно з ЄДР, налічується 965 195 зареєстрованих компаній та ФОП, які не перебувають у процесі припинення.
Бізнес розподілений між регіонами нерівномірно. Найбільше компаній та ФОП зареєстровано у столиці та найбільших економічних центрах.
Бізнес-мапа України — де найбільше компаній та ФОП (інфографіка)
П’ятірка регіонів із найбільшою кількістю зареєстрованих суб’єктів:
  • Київ — 329 528, або близько 34% від загальної кількості;
  • Дніпропетровська область;
  • Одеська область;
  • Харківська область;
  • Київська область.
Разом на ці п’ять регіонів припадає майже 59% усіх зареєстрованих суб’єктів.
Розрив між столицею та іншими регіонами особливо помітний: у Києві зареєстровано майже у 4,5 раза більше компаній та ФОП, ніж у Дніпропетровській області.
Найменше компаній та ФОП зареєстровано у:
  • Чернівецькій області — 8,8 тис.;
  • Тернопільській — 10 тис.;
  • Чернігівській — 11,7 тис.;
  • Волинській — 12,3 тис.;
  • Сумській — 12,3 тис.
Таким чином, між Києвом і Чернівецькою областю різниця становить приблизно 37 разів.

Де реєструють нові бізнеси

Водночас від початку 2026 року до 1 вересня в Україні зареєстрували 20,1 тис. нових компаній та ФОП.
Найбільше нових бізнесів з’явилося у:
  1. Києві — 6861;
  2. Львівській області — 1759;
  3. Дніпропетровській області — 1636;
  4. Київській області — 1403;
  5. Одеській області — 1244.
Дані відображають регіон зареєстрованого в ЄДР місцеперебування компаній та ФОП.
Бізнес-мапа України — де найбільше компаній та ФОП (інфографіка)

На Київ припадає понад половина публічних видатків

За даними YC. Market, у період із 1 січня 2023 року до 1 вересня 2026 року загальний обсяг публічних видатків у розрізі регіонів становив близько 2,39 трлн грн. У транзакціях за цей період фігурують майже 78 тис. суб’єктів.
Беззаперечним лідером за обсягом таких видатків став Київ. На столицю припадає близько 1,32 трлн грн, або понад 55% загальної суми. Тут також зафіксовано найбільшу кількість суб’єктів, пов’язаних із такими транзакціями, — майже 17 тис.
Читайте також
Для порівняння, на другому місці — Дніпропетровська область із майже 130 млрд грн публічних видатків. Це приблизно у десять разів менше, ніж у Києві.
Далі йдуть:
  • Одеська область — 106 млрд грн;
  • Київська — майже 96 млрд грн;
  • Львівська — 96 млрд грн.
Таким чином, на Київ, Дніпропетровську, Одеську, Київську та Львівську області разом припадає близько 73% загальної суми публічних видатків за цей період.
До наступної групи входять Харківська та Вінницька області. На Харківщині обсяг транзакцій становить 84 млрд грн, на Вінниччині — 76 млрд грн. Водночас кількість залучених до цих транзакцій суб’єктів відрізняється майже вдвічі: близько 5 тис. у Харківській області проти приблизно 2,5 тис. у Вінницькій.
Бізнес-мапа України — де найбільше компаній та ФОП (інфографіка)
Окремо вирізняється Львівщина. Вона посідає п’яте місце за обсягом публічних видатків, але водночас є одним із лідерів за кількістю суб’єктів — майже 6 тис. Більше їх зафіксовано лише в Києві та Дніпропетровській області.
Місце для вашої реклами
Найменші обсяги серед областей зафіксовані на територіях, значна частина яких перебуває або перебувала в зоні активних бойових дій чи окупації. У Донецькій області йдеться про близько 16 млрд грн, у Херсонській — 7 млрд грн.
При цьому кількість суб’єктів не завжди прямо відповідає обсягу видатків, кажуть аналітики. Тому ці показники варто розглядати окремо: один показує масштаб фінансових потоків, а інший — кількість суб’єктів, залучених до публічних видатків.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесФОП
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems