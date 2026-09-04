Сьогодні в Україні вводиться в обіг нова банкнота Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну "віконну" захисну стрічку AnimaTM Colour

У п’ятницю, 4 вересня, Національний банк вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 грн. Від цього дня банки зможуть отримувати її від НБУ та видавати клієнтам.

Банкнота присвячена Василю Стусу

На новій банкноті зображено українського поета, мислителя, правозахисника, політв’язня, дисидента, члена Української Гельсінської групи та борця за незалежність України Василя Стуса.

На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному — зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався.

«Нова банкнота вшановує не лише життєвий шлях Василя Стуса, а й усіх його однодумців та дух тогочасної епохи українського морального спротиву. На ній немає жодного випадкового елементу, її можна читати як книгу», — розповідав раніше голова НБУ Андрій Пишний.

На банкноті використано мотиви поезії Стуса

За його словами, у дизайні використано елементи, натхненні мозаїками Алли Горської. Зокрема, образ сокола-боривітра із її маріупольського панно.

На банкноті також використано мотиви поезії Василя Стуса, написаної в ув’язненні. На ній розміщено рядок із його вірша: «А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

Захист нової банкноти

За дизайном нова банкнота наслідує модифіковані банкноти гривні зразка 2014−2019 років. За розміром і кольором вона помітно відрізняється від банкнот інших номіналів, що допоможе населенню легко визначати номінал.

Розмір нової банкноти становить 75×166 мм. Основний колір — синій.

Також посилено захист банкноти: вона містить понад 20 захисних елементів — як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту, що надійно захищають її від підроблення:

оновлена «віконна» захисна стрічка — частково введена в товщу паперу полімерна стрічка в синьо-жовтій кольоровій гамі, що має яскраво виражений комбінований оптично-змінний ефект, який проявляється під час зміни кута нахилу банкноти;

оптично-змінний елемент SPARK, що має кінетичний ефект. Під час зміни кута нахилу банкноти на ділянках зображення спостерігаються поступові переходи кольорів — від пурпурного до золотисто-зеленого.

Національний банк пообіцяв змінити шрифт

За даними НБУ, це перша у світі банкнота, у якій для посилення захисту використано унікальну «віконну» захисну стрічку AnimaTM Colour — поліхромну та анімовану. Під час зміни кута нахилу банкноти на ній спостерігаються ефект руху та зміна зображення — Тризуб змінюється на знак гривні.

Після анонсу нової купюри митці та дизайнери звернули увагу на те, що в банкноті використаний «піратський» шрифт — Bickham Script, кирилізований російською дизайнеркою. Національний банк відреагував на критику і пообіцяв замінити шрифт.

Навіщо вводять банкноту номіналом 2000 грн

У НБУ пояснювали, що банкнотний ряд національної валюти не є статичним і має відповідати змінам в економіці, доходах населення, цінах, обсягах готівки в обігу та поведінці людей.

За сім років від часу введення банкноти номіналом 1000 грн середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції — удвічі. Через це для отримання середньомісячної зарплати готівкою потрібно більше банкнот. Якщо після введення банкноти номіналом 1000 грн для отримання середньомісячної зарплати було достатньо 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно вже понад 30 таких банкнот.

Частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%

Обсяг готівки в обігу зріс більше ніж удвічі — з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 01 липня 2026 року. Стійкість фінансової системи забезпечується не лише доступністю і безперервною роботою безготівкової інфраструктури, а й зручним доступом до захищеної готівки.

Крім того, відбулися зміни в структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%. У світовій центробанківській практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу.

Під час ухвалення рішення щодо запровадження банкнот вищих номіналів насамперед враховуються економічні чинники та моделі, які використовують центральні банки інших країн. «Розглядаючи питання уведення банкнот вищих номіналів, передусім Національний банк бере до уваги економічні чинники та моделі, які використовують центральні банки. Наразі оптимальним найвищим номіналом для нашої країни є 2 000 гривень», — повідомляли в Нацбанку.

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