Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на воду в Києві Сьогодні 17:15 — Особисті фінанси

Галузь водопостачання нині фактично опинилася на межі зупинки

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у столиці. За його словами, галузь опинилася у критичній ситуації через зростання витрат.

Про це він написав у Telegram.

«У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще у 2024 році. Проте це не було реалізовано», — зауважив він.

Керуйте своїми витратами просто та ефективно за допомогою дебетової картки. Обрати оптимальний варіант для себе завжди можна на Finance.ua

За словами столичного мера, через це галузь водопостачання нині фактично опинилася на межі зупинки.

«Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду — в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти — не може залишатися на колишньому рівні», — наголосив Кличко.

Що відомо про підвищення тарифів на воду в Києві

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в Києві планують переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення може зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Водночас тариф на централізоване водовідведення пропонувалося підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м.

Зі свого боку в КМДА повідомили, що тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджується. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.