Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на воду в Києві

Київський міський голова Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у столиці. За його словами, галузь опинилася у критичній ситуації через зростання витрат.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в Києві планують переглянути тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. «Київводоканал» подав до Київської міської влади розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, тариф на централізоване водопостачання для населення може зрости з 16,16 грн до 50,69 грн за 1 куб. м. Водночас тариф на централізоване водовідведення пропонувалося підвищити з 14,22 грн до 38,21 грн за 1 куб. м.
Зі свого боку в КМДА повідомили, що тариф у майже 90 грн за кубометр для киян не запроваджується. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.