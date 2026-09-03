Нові правила для фіскальних чеків. Що Мінфін готує для ФОПів та покупців (відео) Сьогодні 12:40 — Особисті фінанси

Нові вимоги для ФОПів можуть почати діяти з 1 січня 2027 року

Міністерство фінансів підготувало проєкт змін до форми та обов’язкових реквізитів фіскальних чеків. Якщо документ затвердять, нові правила можуть почати діяти вже з 1 січня 2027 року.

У новому відео на нашому YouTube-каналі розбираємо 4 ключові нововведення, які можуть набрати чинності вже з 1 січня 2027 року, та пояснюємо, як підготуватися до змін заздалегідь.

Український бізнес може знову зіткнутися зі змінами правил оформлення розрахункових документів. Мінфін підготував проєкт, який передбачає перегляд форми та обов’язкових реквізитів фіскального чека.

Це відбувається приблизно через рік після масштабного оновлення правил, яке викликало чимало запитань у підприємців. Тепер Мінфін планує скоригувати частину спірних моментів.

Якщо проєкт затвердять, нові вимоги для ФОПів можуть почати діяти з 1 січня 2027 року.

Документ передбачає чотири основні зміни

Перша зміна стосується форми оплати, яка зазначається у фіскальному чеку.

Зараз передбачено три варіанти: готівкова, безготівкова форми розрахунку та варіант «Інше». Мінфін пропонує прибрати останній із них. Таким чином, у чеку залишаться лише два варіанти: готівкова та безготівкова форми розрахунку.

Друга зміна стосується комісії, яка відображається у фіскальному чеку.

Мінфін пропонує уточнити, яку саме суму потрібно зазначати в розрахунковому документі. Йдеться про комісію, яку безпосередньо сплачує держатель платіжної картки, а не продавець.

Необхідність таких змін пояснюють тим, що чинні правила допускають неоднозначне трактування та не дають чіткої відповіді, яку саме суму потрібно вказувати в чеку. Це може створювати плутанину як для підприємців, так і для покупців, які бачать у документі певну суму, але не завжди розуміють, за що саме її було списано.

Третя зміна стосується часу проведення операції. Частину підприємців давно непокоїть вимога зазначати в чеку точний час операції аж до секунд.

Повністю скасовувати цю вимогу Мінфін не пропонує. Зміни стосуватимуться лише відображення часу в QR-кодах. Тобто вимога щодо часу операції залишиться, але правила його відображення в QR-кодах можуть змінитися.

Четверта зміна стосується окремих продавців техніки. У фіскальному чеку хочуть передбачити зазначення IMEI.

Ця вимога стосуватиметься продавців, які реалізують товари за відповідними кодами. У Мінфіні очікують, що нововведення допоможе боротися з нелегальним ввезенням та обігом засобів зв’язку в Україні.

Що це означатиме для ФОПів та покупців

Наразі всі перелічені зміни є лише проєктом і ще не затверджені. Однак у разі ухвалення вони можуть набути чинності з 1 січня 2027 року.

Для підприємців це означатиме необхідність заздалегідь підготуватися до можливих змін у роботі РРО та ПРРО. Особливо це стосується ФОПів, для яких нові правила передбачатимуть додаткові реквізити або зміну алгоритму формування чеків.

Тому підприємцям варто заздалегідь перевірити, як нові вимоги можуть вплинути на їхнє касове програмне забезпечення, а не відкладати це питання до останніх днів грудня.

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Зміни у правилах оформлення чеків стосуються не лише підприємців. Фіскальний чек є документом, який підтверджує факт розрахункової операції та захищає права споживача.

Розрахунковий документ підтверджує оплату товарів або послуг і формується через РРО або ПРРО. У чеку міститься інформація про продавця, суму покупки, дату й час операції та фіскальний номер. Він дозволяє податковій службі обліковувати проведені розрахунки.

Таким чином, чек є підтвердженням того, що покупка була проведена легально, а гроші надійшли до легальної економіки.

Детальніше про нововведення, які можуть запрацювати з 1 січня 2027 року, та про те, що саме зміниться для бізнесу й покупців, дивіться на нашому YouTube-каналі:

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