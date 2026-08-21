Один ФОП винен державі у середньому 11 тис. грн — аналітика Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

ФОП

Кількість ФОПів, які мають податкові борги, сягнула 1,5 млн. Загалом підприємці заборгували державі 16,6 млрд грн.

Про це йдеться в аналітиці Опедатабот

Від початку року кількість ФОПів-боржників зросла на 3%, хоча загальна сума несплачених податків скоротилася на 300 млн грн. В останні роки кількість підприємців із податковими боргами в середньому збільшується на 16% щороку.

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Від початку повномасштабної війни кількість ФОПів-боржників і сума їхнього боргу зросли більш ніж удвічі. За цей час боржників стало на 840 тисяч більше, а сума несплачених податків збільшилася на 9,6 млрд грн.

Де ФОПи накопичили найбільші податкові борги

Найбільше підприємців із податковими боргами зараз зареєстровано на Київщині — 182 643. За рік їхня кількість зросла в 1,5 раза. Далі йдуть Одещина, де налічується 119 470 ФОПів-боржників, та Харківщина — 101 496.

Водночас найбільшу суму податків заборгували підприємці у Києві — 2,61 млрд грн, або близько 16% від загальної суми боргу в Україні. На Одещині сума боргу становить 1,6 млрд грн, а на Київщині — 1,37 млрд грн. Разом на ці три регіони припадає третина всіх податкових боргів ФОПів.

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У середньому один підприємець-боржник в Україні винен державі близько 11 тисяч грн.

Найменший середній борг зафіксовано на Івано-Франківщині — приблизно 4,7 тис. грн на одного ФОПа. Найбільший — у Києві, де на одного підприємця-боржника припадає близько 28 тис. грн несплачених податків.

CEO Опендатабот Олексій Іванкін зазначив, що від початку повномасштабної війни ДПС обмежила доступ до даних про конкретних підприємців, які мають податкові борги. Водночас дані ЄДР і загальна сума заборгованості залишаються відкритими. За його словами, через це бізнес втратив один з інструментів перевірки потенційних партнерів і не може побачити, чи сплачує контрагент податки.

Раніше ми повідомляли, що ще з 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами. Які ознаки того, що ваш рахунок ФОП може заблокувати фінмоніторинг банку — читайте тут.

Також ми писали, що закриття ФОП не завжди означає завершення всіх розрахунків із податковою. Тобто, навіть після внесення запису про припинення підприємницької діяльності в Електронному кабінеті можуть з’являтися нарахування єдиного податку або ЄСВ. Чому після закриття ФОП можуть залишатися податкові зобов’язання — розповіли за посиланням.

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