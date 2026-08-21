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Один ФОП винен державі у середньому 11 тис. грн — аналітика

Казна та Політика
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ФОП
ФОП
Кількість ФОПів, які мають податкові борги, сягнула 1,5 млн. Загалом підприємці заборгували державі 16,6 млрд грн.
Про це йдеться в аналітиці Опедатабот.
Від початку року кількість ФОПів-боржників зросла на 3%, хоча загальна сума несплачених податків скоротилася на 300 млн грн. В останні роки кількість підприємців із податковими боргами в середньому збільшується на 16% щороку.
Від початку повномасштабної війни кількість ФОПів-боржників і сума їхнього боргу зросли більш ніж удвічі. За цей час боржників стало на 840 тисяч більше, а сума несплачених податків збільшилася на 9,6 млрд грн.
Один ФОП винен державі у середньому 11 тис. грн — аналітика

Де ФОПи накопичили найбільші податкові борги

Найбільше підприємців із податковими боргами зараз зареєстровано на Київщині — 182 643. За рік їхня кількість зросла в 1,5 раза. Далі йдуть Одещина, де налічується 119 470 ФОПів-боржників, та Харківщина — 101 496.
Один ФОП винен державі у середньому 11 тис. грн — аналітика
Водночас найбільшу суму податків заборгували підприємці у Києві — 2,61 млрд грн, або близько 16% від загальної суми боргу в Україні. На Одещині сума боргу становить 1,6 млрд грн, а на Київщині — 1,37 млрд грн. Разом на ці три регіони припадає третина всіх податкових боргів ФОПів.
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Найменший середній борг зафіксовано на Івано-Франківщині — приблизно 4,7 тис. грн на одного ФОПа. Найбільший — у Києві, де на одного підприємця-боржника припадає близько 28 тис. грн несплачених податків.
Один ФОП винен державі у середньому 11 тис. грн — аналітика
CEO Опендатабот Олексій Іванкін зазначив, що від початку повномасштабної війни ДПС обмежила доступ до даних про конкретних підприємців, які мають податкові борги. Водночас дані ЄДР і загальна сума заборгованості залишаються відкритими. За його словами, через це бізнес втратив один з інструментів перевірки потенційних партнерів і не може побачити, чи сплачує контрагент податки.
Раніше ми повідомляли, що ще з 2 лютого 2026 року в Україні набув чинності оновлений порядок фінансового моніторингу, який посилює контроль за ризиковими операціями та розширює взаємодію між державними органами. Які ознаки того, що ваш рахунок ФОП може заблокувати фінмоніторинг банку — читайте тут.
Також ми писали, що закриття ФОП не завжди означає завершення всіх розрахунків із податковою. Тобто, навіть після внесення запису про припинення підприємницької діяльності в Електронному кабінеті можуть з’являтися нарахування єдиного податку або ЄСВ. Чому після закриття ФОП можуть залишатися податкові зобов’язання — розповіли за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПЄдиний податок
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