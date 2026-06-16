Додавайте Finance.ua в обрані джерела! Це легко
Спосіб 1
- перейдіть за цим посиланням;
- натисніть «Додати»;
- готово — Finance.ua тепер у вашому списку Preferred Sources.
Спосіб 2
- у Google Search оберіть пункт ⚙️ (Налаштування);
- Search settings — Preferred sources — Add a source.
- введіть назву або URL finance.ua/ і збережіть.
- у блоці «Головні новини» Finance.ua буде додатково виділено — назва джерела відображатиметься жирним шрифтом;
- у пошуку з’явиться окремий розділ «Ваші джерела», де Google збиратиме публікації медіа, які ви додали до списку Preferred Sources.
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