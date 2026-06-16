Додавайте Finance.ua в обрані джерела! Це легко Сьогодні 10:20

Додавайте Finance.ua в обрані джерела! Це легко

Хочете бачити більше новин саме від Finance.ua? 📰 Google запустив функцію Preferred Sources («Пріоритетні джерела»), яка дозволяє персоналізувати ваші новини.

Відтепер ви маєте можливість створювати власний перелік улюблених медіа, яким довіряєте, та отримувати більше контенту від цих ЗМІ.

Додати Finance.ua до списку обраних джерел у пошуку Google легко! Для цього варто скористатися одним зі способів:

Спосіб 1

перейдіть за цим посиланням;

натисніть «Додати»;

готово — Finance.ua тепер у вашому списку Preferred Sources.

Спосіб 2

у Google Search оберіть пункт ⚙️ (Налаштування);

Search settings — Preferred sources — Add a source.

введіть назву або URL finance.ua/ і збережіть.

Завдяки цим простим діям ви зможете швидше знаходити новини від нас:

у блоці «Головні новини» Finance.ua буде додатково виділено — назва джерела відображатиметься жирним шрифтом;

у пошуку з’явиться окремий розділ «Ваші джерела», де Google збиратиме публікації медіа, які ви додали до списку Preferred Sources.

📌 Додавайте Finance.ua до списку обраних вже зараз, щоб якомога швидше знаходити актуальні новини зі світу грошей, цікаву аналітику, фінансові рішення та корисні матеріали для вашого гаманця. Нехай важлива інформація завжди буде під рукою.

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