Українці витратили майже 100 млрд грн на імпорт автомобілів: які машини завозили найчастіше Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Майже 100 млрд грн коштував імпорт легкових авто у першому півріччі, Фото: magnific

За січень-червень українці імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю 96,6 млрд грн. Понад 70% усіх ввезених машин становили автомобілі з пробігом. Найбільше транспортних засобів надходило зі США.

Про це свідчать дані Державної митної служби України, пише «Укравтопром».

Які автомобілі обирали українці

Найбільшу частку імпортованих авто становили машини з пробігом — понад 70% від загальної кількості. Вони забезпечили надходження митних платежів до держбюджету на 17,7 млрд грн.

Від імпорту нових автомобілів бюджет отримав 14,4 млрд грн.

Лідерами серед імпортованих легковиків стали:

бензинові — 54,5%;

дизельні — 20,3%;

електромобілі — 13%;

гібриди — 12,1%.

Найдорожчими стали гібридні автомобілі — їхня середня вартість становила близько 27 тис. доларів.

Також середня ціна ввезених авто була такою:

дизельні — $16 тис.;

електромобілі — понад $10 тис.;

бензинові — $9 тис.

Звідки найчастіше ввозили автомобілі

Автомобілі імпортували більш ніж із 50 країн світу. Найбільше машин надійшло зі США — 73,2 тис., або майже 43% від загального обсягу імпорту.

Також серед основних країн-постачальників — Німеччина (17,3 тис. авто або 10% від загального імпорту) та Польща (14,6 тис. авто або 9%).

До цього Finance.ua зазначав , що за підсумками минулого року автомобілі, придбані у лізинг, займали близько 7% ринку нових авто. Нині змінилася не лише структура портфеля, а й розстановка сил серед лізингових компаній.

Серед автомобільних брендів найбільшим попитом у лізингу користуються Renault, частка якого становить 12,6%.

До трійки також увійшли Toyota (10,5%) та Skoda (9,4%). Четверте місце посів Volkswagen із результатом 7,3%.

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