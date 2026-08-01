Українці витратили майже 100 млрд грн на імпорт автомобілів: які машини завозили найчастіше
За січень-червень українці імпортували понад 169 тисяч легкових автомобілів загальною вартістю 96,6 млрд грн. Понад 70% усіх ввезених машин становили автомобілі з пробігом. Найбільше транспортних засобів надходило зі США.
Про це свідчать дані Державної митної служби України, пише «Укравтопром».
Які автомобілі обирали українці
Найбільшу частку імпортованих авто становили машини з пробігом — понад 70% від загальної кількості. Вони забезпечили надходження митних платежів до держбюджету на 17,7 млрд грн.
Від імпорту нових автомобілів бюджет отримав 14,4 млрд грн.
Лідерами серед імпортованих легковиків стали:
- бензинові — 54,5%;
- дизельні — 20,3%;
- електромобілі — 13%;
- гібриди — 12,1%.
Найдорожчими стали гібридні автомобілі — їхня середня вартість становила близько 27 тис. доларів.
Також середня ціна ввезених авто була такою:
- дизельні — $16 тис.;
- електромобілі — понад $10 тис.;
- бензинові — $9 тис.
Звідки найчастіше ввозили автомобілі
Автомобілі імпортували більш ніж із 50 країн світу. Найбільше машин надійшло зі США — 73,2 тис., або майже 43% від загального обсягу імпорту.
Також серед основних країн-постачальників — Німеччина (17,3 тис. авто або 10% від загального імпорту) та Польща (14,6 тис. авто або 9%).
До цього Finance.ua зазначав, що за підсумками минулого року автомобілі, придбані у лізинг, займали близько 7% ринку нових авто. Нині змінилася не лише структура портфеля, а й розстановка сил серед лізингових компаній.
Серед автомобільних брендів найбільшим попитом у лізингу користуються Renault, частка якого становить 12,6%.
До трійки також увійшли Toyota (10,5%) та Skoda (9,4%). Четверте місце посів Volkswagen із результатом 7,3%.
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