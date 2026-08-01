Aston Martin випустить ювілейну серію Vanquish до 25-річчя моделі (фото) Сьогодні 05:21 — Технології&Авто

Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25

Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25, присвячену 25-річчю моделі Vanquish із двигуном V12. Загальний тираж складе лише 50 автомобілів: 25 купе та 25 кабріолетів Volante. Усі вони будуть створені підрозділом індивідуалізації Q by Aston Martin, який займається виготовленням ексклюзивних версій автомобілів марки.

Про це пише «Кореспондент».

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На відміну від багатьох ювілейних моделей, які отримують агресивні аеродинамічні обвіси та орієнтовані на трек доробки, Vanquish 25 зберіг стриманий дизайн.

Зовні автомобіль майже не відрізняється від стандартної версії, а основний акцент зроблено на ексклюзивних деталях оздоблення.

Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25

Усі екземпляри пофарбують у спеціальний сріблястий колір Q Skye Silver із декоративними металевими вставками на бічних елементах кузова.

Також автомобіль отримав ювілейні емблеми Vanquish 25, нові ковані 21-дюймові колісні диски та змінені патрубки вихлопної системи.

Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25

В інтер’єрі з’явилися декоративні вставки з лазерним гравіюванням Aston Martin, червона кнопка запуску двигуна, стеля, оздоблена чорною алькантарою, а також вишивка «Vanquish 25» на сидіннях.

Салон ювілейного Aston Martin Vanquish

Технічна частина моделі залишилася без змін. Автомобіль оснащений 5,2-літровим бензиновим двигуном V12 із подвійним турбонаддувом, який розвиває 823 к.с. та 1000 Нм крутного моменту.

Потужність передається на задні колеса, а розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди. Максимальна швидкість становить 344 км/год.

Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25

За словами керівника підрозділу Q by Aston Martin Вітторіо Габбі, Vanquish 25 покликаний підкреслити внесок моделі в історію бренду.

Він зазначив, що спеціальна версія поєднує можливості сучасного Vanquish третього покоління з ексклюзивними елементами екстер’єру та інтер’єру, які ненав’язливо нагадують про 25-річний ювілей легендарної моделі.

Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25

Публічний дебют Aston Martin Vanquish 25 наживо відбудеться у серпні під час Monterey Car Week у США.

Поставки першим покупцям компанія планує розпочати в четвертому кварталі цього року, тоді як вартість ювілейної серії буде оголошена пізніше.

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