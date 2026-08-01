0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Aston Martin випустить ювілейну серію Vanquish до 25-річчя моделі (фото)

Технології&Авто
25
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25, присвячену 25-річчю моделі Vanquish із двигуном V12. Загальний тираж складе лише 50 автомобілів: 25 купе та 25 кабріолетів Volante. Усі вони будуть створені підрозділом індивідуалізації Q by Aston Martin, який займається виготовленням ексклюзивних версій автомобілів марки.
Про це пише «Кореспондент».
На відміну від багатьох ювілейних моделей, які отримують агресивні аеродинамічні обвіси та орієнтовані на трек доробки, Vanquish 25 зберіг стриманий дизайн.
Зовні автомобіль майже не відрізняється від стандартної версії, а основний акцент зроблено на ексклюзивних деталях оздоблення.
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Усі екземпляри пофарбують у спеціальний сріблястий колір Q Skye Silver із декоративними металевими вставками на бічних елементах кузова.
Також автомобіль отримав ювілейні емблеми Vanquish 25, нові ковані 21-дюймові колісні диски та змінені патрубки вихлопної системи.
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
В інтер’єрі з’явилися декоративні вставки з лазерним гравіюванням Aston Martin, червона кнопка запуску двигуна, стеля, оздоблена чорною алькантарою, а також вишивка «Vanquish 25» на сидіннях.
Салон ювілейного Aston Martin Vanquish
Салон ювілейного Aston Martin Vanquish
Технічна частина моделі залишилася без змін. Автомобіль оснащений 5,2-літровим бензиновим двигуном V12 із подвійним турбонаддувом, який розвиває 823 к.с. та 1000 Нм крутного моменту.
Потужність передається на задні колеса, а розгін від 0 до 100 км/год займає 3,3 секунди. Максимальна швидкість становить 344 км/год.
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
За словами керівника підрозділу Q by Aston Martin Вітторіо Габбі, Vanquish 25 покликаний підкреслити внесок моделі в історію бренду.
Він зазначив, що спеціальна версія поєднує можливості сучасного Vanquish третього покоління з ексклюзивними елементами екстер’єру та інтер’єру, які ненав’язливо нагадують про 25-річний ювілей легендарної моделі.
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Aston Martin представила лімітовану серію Vanquish 25
Публічний дебют Aston Martin Vanquish 25 наживо відбудеться у серпні під час Monterey Car Week у США.
Поставки першим покупцям компанія планує розпочати в четвертому кварталі цього року, тоді як вартість ювілейної серії буде оголошена пізніше.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems