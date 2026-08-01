ТОП-10 найкращих сімейних електромобілів 2026 року
Серед сімейних автомобілів є величезна кількість повністю електричних моделей. Вони можуть стати чудовим вибором, з огляду на високі ціни на паливо.
У What Car? визначили 10 найкращих сімейних електромобілів, які можна придбати новими у 2026 році. За словами експертів, усі ці моделі перевершують своїх конкурентів.
Smart #5 визнали найкращим сімейним електромобілем 2026 року. У виданні нагадали, що цей бренд відомий виробництвом крихітних автомобілів, але кілька років тому він почав випускати й більші моделі.
Експерти зазначили, що Smart #5 є найбільшим автомобілем у модельному ряді бренду. Базові версії моделі Pro та Pro+ оснащені одним електродвигуном потужністю 335 та 358 к.с. відповідно.
У виданні рекомендують придбати Smart #5 у версії Pro+, яка має акумуляторну батарею ємністю 94 кВт⋅год. Запас ходу цієї модифікації становить 590 км на одному заряді.
Експерти похвалили Smart #5 за комфортну підвіску та чудову шумоізоляцію. Також у виданні високо оцінили просторий салон і місткий багажник цього електромобіля.
ТОП-10 найкращих сімейних електромобілів 2026 року:
- Smart #5
- Skoda Elroq
- Citroën ë-C5 Aircross
- Renault Scenic
- Kia EV6
- Skoda Enyaq
- MG S6
- Hyundai Ioniq 5
- Peugeot e-5008
- MG S5 EV
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