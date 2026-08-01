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ТОП-10 найкращих сімейних електромобілів 2026 року

Технології&Авто
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Експерти назвали 10 найкращих сімейних електромобілів
Експерти назвали 10 найкращих сімейних електромобілів
Серед сімейних автомобілів є величезна кількість повністю електричних моделей. Вони можуть стати чудовим вибором, з огляду на високі ціни на паливо.
У What Car? визначили 10 найкращих сімейних електромобілів, які можна придбати новими у 2026 році. За словами експертів, усі ці моделі перевершують своїх конкурентів.
Smart #5 визнали найкращим сімейним електромобілем 2026 року. У виданні нагадали, що цей бренд відомий виробництвом крихітних автомобілів, але кілька років тому він почав випускати й більші моделі.
Експерти зазначили, що Smart #5 є найбільшим автомобілем у модельному ряді бренду. Базові версії моделі Pro та Pro+ оснащені одним електродвигуном потужністю 335 та 358 к.с. відповідно.
У виданні рекомендують придбати Smart #5 у версії Pro+, яка має акумуляторну батарею ємністю 94 кВт⋅год. Запас ходу цієї модифікації становить 590 км на одному заряді.
Експерти похвалили Smart #5 за комфортну підвіску та чудову шумоізоляцію. Також у виданні високо оцінили просторий салон і місткий багажник цього електромобіля.
ТОП-10 найкращих сімейних електромобілів 2026 року:
  1. Smart #5
  2. Skoda Elroq
  3. Citroën ë-C5 Aircross
  4. Renault Scenic
  5. Kia EV6
  6. Skoda Enyaq
  7. MG S6
  8. Hyundai Ioniq 5
  9. Peugeot e-5008
  10. MG S5 EV
За матеріалами:
УНІАН
АвтоЕлектромобілі
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