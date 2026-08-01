ТОП-10 найкращих сімейних електромобілів 2026 року Сьогодні 06:21 — Технології&Авто

Експерти назвали 10 найкращих сімейних електромобілів

Серед сімейних автомобілів є величезна кількість повністю електричних моделей. Вони можуть стати чудовим вибором, з огляду на високі ціни на паливо.

У What Car? визначили 10 найкращих сімейних електромобілів, які можна придбати новими у 2026 році. За словами експертів, усі ці моделі перевершують своїх конкурентів.

Smart #5 визнали найкращим сімейним електромобілем 2026 року. У виданні нагадали, що цей бренд відомий виробництвом крихітних автомобілів, але кілька років тому він почав випускати й більші моделі.

Експерти зазначили, що Smart #5 є найбільшим автомобілем у модельному ряді бренду. Базові версії моделі Pro та Pro+ оснащені одним електродвигуном потужністю 335 та 358 к.с. відповідно.

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У виданні рекомендують придбати Smart #5 у версії Pro+, яка має акумуляторну батарею ємністю 94 кВт⋅год. Запас ходу цієї модифікації становить 590 км на одному заряді.

Експерти похвалили Smart #5 за комфортну підвіску та чудову шумоізоляцію. Також у виданні високо оцінили просторий салон і місткий багажник цього електромобіля.

ТОП-10 найкращих сімейних електромобілів 2026 року:

Smart #5 Skoda Elroq Citroën ë-C5 Aircross Renault Scenic Kia EV6 Skoda Enyaq MG S6 Hyundai Ioniq 5 Peugeot e-5008 MG S5 EV

УНІАН За матеріалами:

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