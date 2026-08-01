BYD показала преміальний електроседан Da Han (фото) Сьогодні 07:11 — Технології&Авто

Преміальний BYD Da Han отримав батарею 102,3 кВт•год та до 764 к.с. потужності

Компанія BYD опублікувала перші офіційні зображення нового флагманського електричного седана Da Han. Публічний дебют моделі відбудеться в серпні на автосалоні в Ченду, а тим часом BYD обіцяє видатну автономність на рівні авто з ДВЗ.

Про це пише arenaev.

Позиціювання та дизайн

Новинку можна було б сприйняти за трохи подовжену версію стандартного седана Han, який витісняє традиційні представницькі авто.

Проте це перший повноцінний флагманський седан D-сегмента в лінійці Dynasty. Модель Da Han очолює нову елітну лінійку, яку компанія BYD називає «9 Series «.

Дизайнери відмовилися від надмірних хром-акцентів минулих років на користь чистої сучасної естетики, яка повинна випромінювати авторитет преміального класу.

BYD Da Han

Традиційна передня частина автомобіля трансформувалася в суцільну світлодіодну смугу денних ходових вогнів із підсвіченим логотипом Han у центрі.

На нижньому бампері з’явилися гострі вертикальні повітроводи, а над лобовим склом помітно виділяється випуклість. Це лідар, який використовується для роботи просунутих систем інтелектуального водіння.

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Позаду широкі м’язисті крила обрамляють звужені стилізовані ліхтарі «китайський вузол», які підкреслюють історичну спадщину бренду та візуально розширюють колію.

Характеристики BYD Da Han

Щоб зрозуміти масштаб Da Han, його варто порівняти з головним конкурентом. Згідно з реєстраційними документами, автомобіль має такі габарити:

Довжина: 5 256 мм;

Ширина: 1 999 мм;

Висота: 1 510 мм;

Колісна база: 3 130 мм.

Для порівняння, його головний внутрішній суперник — створений у співпраці з Huawei седан Stelato S9 — має довжину 5 160 мм, ширину 2 005 мм, висоту 1 492 мм та колісну базу 3 050 мм.

BYD Da Han перевершує модель від Huawei майже на 100 мм між осями, що забезпечує комфорт та простір для ніг пасажирів заднього ряду на рівні довгобазних німецьких преміальних авто.

BYD Da Han

Шасі автомобіля оснастили за преміальним стандартом:

передньою двоважельною підвіскою;

задньою багатоважельною незалежною підвіскою;

системою повороту задніх коліс для легкого паркування;

двокамерною пневмопідвіскою DiSus-A для забезпечення комфорту.

Великі розміри підкріплені серйозною силовою установкою. Повністю електрична повнопривідна версія отримала двомоторну систему з сукупною потужністю 570 кВт (764 к.с.). Максимальна швидкість заявлена на рівні 270 км/год.

BYD Da Han

Електромобіль використовує LFP-батарею Blade другого покоління ємністю 102,3 кВт·год.

За китайським тестовим циклом CLTC найефективніша задньопривідна версія обіцяє запас ходу до 1008 км, тоді як інші модифікації пропонують від 820 км до 970 км.

Традиційно реальний рух трасою зменшить цю чотиризначну цифру, але психологічний бар’єр уже подолано. За високу ємність батареї довелося заплатити вагою: сам акумулятор важить 726 кг.

Для тих, хто не готовий повністю відмовитися від пального, BYD випустить плагін-гібридну версію (PHEV) з батареєю на 54,5 кВт·год. Вона забезпечує 450 км ходу виключно на електротязі до моменту включення бензинового двигуна.

Ціна

Аналітики очікують, що ціна BYD Da Han становитиме від 210 000 юанів (близько €26 500) до 230 000 юанів (орієнтовно €28 900).

Для порівняння, кросовер Da Tang коштує від 239 900 до 309 900 юанів.

Перші деталі інтер’єру та остаточні комплектації стануть відомі під час відкриття автосалону в Ченду.

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