Ford відкликає понад пів мільйона позашляховиків у США

Як зазначається, несправність у моторному відсіку здатна спровокувати нагрівання чи іскріння, що значно збільшує загрозу пожежі.
Сервісна ініціатива поширюється на окремі транспортні засоби модельних років 2021—2026, зокрема лінійки Bronco та Bronco Raptor.
З метою усунення дефекту фахівці дилерських центрів безоплатно здійснять монтаж спеціального захисного обплетення на кабель.
До цього Finance.ua зазначав, що у США Ford оголосив масштабне відкликання 110 626 автомобілів Mustang, Mustang GTD та електричних кросоверів Mustang Mach-E через дві виявлені проблеми безпеки. Кампанії проводяться за участю Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), а всі роботи для власників будуть безкоштовними.