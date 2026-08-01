Ford відкликає понад пів мільйона позашляховиків у США Сьогодні 02:01 — Технології&Авто

Ford оголосив про відкликання понад пів мільйона позашляховиків

Американський автовиробник Ford Motor оголосив про відкликання приблизно 565 700 автомобілів на території США через імовірність замикання через пошкодження електропроводки під капотом.

Про це йдеться на сайті американського Національного управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA).

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Як зазначається, несправність у моторному відсіку здатна спровокувати нагрівання чи іскріння, що значно збільшує загрозу пожежі.

Сервісна ініціатива поширюється на окремі транспортні засоби модельних років 2021—2026, зокрема лінійки Bronco та Bronco Raptor.

З метою усунення дефекту фахівці дилерських центрів безоплатно здійснять монтаж спеціального захисного обплетення на кабель.

До цього Finance.ua зазначав , що у США Ford оголосив масштабне відкликання 110 626 автомобілів Mustang, Mustang GTD та електричних кросоверів Mustang Mach-E через дві виявлені проблеми безпеки. Кампанії проводяться за участю Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), а всі роботи для власників будуть безкоштовними.

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