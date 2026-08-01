0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ford відкликає понад пів мільйона позашляховиків у США

Технології&Авто
37
Ford оголосив про відкликання понад пів мільйона позашляховиків
Ford оголосив про відкликання понад пів мільйона позашляховиків
Американський автовиробник Ford Motor оголосив про відкликання приблизно 565 700 автомобілів на території США через імовірність замикання через пошкодження електропроводки під капотом.
Про це йдеться на сайті американського Національного управління з безпеки дорожнього руху (NHTSA).
Як зазначається, несправність у моторному відсіку здатна спровокувати нагрівання чи іскріння, що значно збільшує загрозу пожежі.
Сервісна ініціатива поширюється на окремі транспортні засоби модельних років 2021—2026, зокрема лінійки Bronco та Bronco Raptor.
З метою усунення дефекту фахівці дилерських центрів безоплатно здійснять монтаж спеціального захисного обплетення на кабель.
До цього Finance.ua зазначав, що у США Ford оголосив масштабне відкликання 110 626 автомобілів Mustang, Mustang GTD та електричних кросоверів Mustang Mach-E через дві виявлені проблеми безпеки. Кампанії проводяться за участю Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), а всі роботи для власників будуть безкоштовними.
За матеріалами:
Mind
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems