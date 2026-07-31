Xiaomi представила сімейні гібридні SUV із запасом ходу до 1700 км і ціною від $36 000 Сьогодні 22:44 — Технології&Авто

SkyNomad N70 Max коштує від $36,200, а N90 Max – близько $41,800

Xiaomi офіційно представила новий суббренд SkyNomad та його перші повнорозмірні гібридні SUV — N70 Max і N90 Max.

Головною особливістю новинок став запас ходу до 1706 км завдяки силовій установці типу EREV, де бензиновий двигун використовується не для приводу коліс, а лише як генератор для підзарядки батареї.

Чому Xiaomi обрала технологію EREV

Перші повнорозмірні гібридні SUV — N70 Max і N90 Max, www.mi.com

Під час презентації генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь пояснив, що компанія вирішила зробити ставку саме на EREV-технологію для великих сімейних SUV.

За його словами, створення повністю електричного автомобіля такого класу вимагало б надто великої та важкої батареї, що негативно позначилося б на масі, ефективності та вартості. Для цього Xiaomi розробила власну платформу Kunlun, спеціально адаптовану під автомобілі з генератором-розширювачем запасу ходу.

Технічні характеристики

Обидві моделі оснащені двомоторною системою повного приводу потужністю до 416 к.с. Вони розганяються від 0 до 100 км/год за 5,9 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год. Як генератор використовується новий бензиновий двигун об’ємом 1,5 літра з тепловою ефективністю 42%.

Обидві моделі оснащені двомоторною системою повного приводу потужністю до 416 к.с., www.mi.com

SkyNomad N70 Max

П’ятимісний SkyNomad N70 Max отримав паливний бак на 45 літрів та батарею ємністю 52 або 76 кВт·год. За циклом CLTC він здатний проїхати до 505 км лише на електротязі, а сумарний запас ходу сягає 1462 км.

SkyNomad N90 Max

Флагманський SkyNomad N90 Max розрахований на сім пасажирів. Він оснащений баком на 60 літрів і батареєю на 76 кВт·год, що забезпечує до 463 км електричного пробігу та до 1706 км загального запасу ходу. Після розрядження батареї витрата пального становить приблизно 6,1−6,3 л на 100 км.

Флагманський SkyNomad N90 Max розрахований на сім пасажирів, www.mi.com

Однією з ключових особливостей стала організація салону. Старша модель має компонування сидінь 2+2+3, рівну підлогу та довгі напрямні крісел, що дозволяють легко трансформувати інтер’єр у зону відпочинку або навіть повноцінне двоспальне ліжко.

Оснащення включає холодильник, 21,4-дюймовий дисплей для задніх пасажирів, аудіосистему з 25 динаміками та розкладний столик. Молодша модель пропонує п’ятимісний салон і місткий багажник об’ємом до 1832 літрів.

Однією з ключових особливостей стала організація салону, www.mi.com

За роботу мультимедійної системи та електронних помічників відповідають чипи NVIDIA Thor і Snapdragon 8 Gen 3. Автомобілі також отримали задній LiDAR для полегшення паркування та підтримують функцію V2L, яка дозволяє живити зовнішні пристрої потужністю до 6,6 кВт.

Xiaomi також акцентує увагу на безпеці. Кузов Armor Cage виконаний із високоміцної сталі, флагманська модель має 12 подушок безпеки, а батарея захищена багаторівневою конструкцією. За словами компанії, позашляховики можуть залишатися на плаву до трьох хвилин у разі надзвичайної ситуації.

Попередні замовлення вже відкриті в Китаї. SkyNomad N70 Max коштує від $36,200, а N90 Max — близько $41,800. Старт продажів запланований на вересень 2026 року. В інших регіонах новинки можуть зʼявитись у другій половині 2027-го.

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