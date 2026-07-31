Google працює над оновленнями Chrome, які не потребуватимуть перезапуску браузера Сьогодні 23:31 — Технології&Авто

Google розробляє новий механізм оновлення Chrome

Google розробляє новий механізм оновлення Chrome, який дозволить встановлювати нові версії браузера без необхідності його перезапуску.

Про це пише The Verge.

Як працюватиме нова технологія

У повідомленні від 30 липня компанія описала свій підхід до виправлення помилок в епоху штучного інтелекту, зазначивши при цьому, що працює над тим, аби зробити оновлення Chrome менш нав’язливими.

Для цього вона інвестує у технологію «динамічного патчингу», яка дасть змогу оновлювати програму без її повного перезапуску.

ШІ допомагає знаходити більше помилок

Google повідомляє, що інструменти безпеки на основі штучного інтелекту вже допомогли виявити та усунути десятки помилок. Наприклад, у версіях Chrome 149 та 150 було виправлено 1 072 баги, що перевищує кількість патчів у 23 попередніх великих релізах разом узятих. Це одна із причин, чому компанія переходить на двотижневий цикл випуску оновлень, починаючи з вересня, із додатковими проміжними виправленнями безпеки.

Крім того, Google розглядає можливість запровадження двох щотижневих оновлень безпеки, щоб протидіяти «швидким атакам на основі ШІ». Такі атаки можуть використовувати вразливості, які з’являються після публікації виправлень, але ще не встановлені на пристроях користувачів. Компанія прагне зменшити ризики так званих N-day-атак, перекладаючи «тягар» оновлення з користувачів на сам браузер.

Автоматичний перезапуск у зручний момент

Окрім динамічного патчингу, Google працює над пошуком «оптимальних моментів» для автоматичного перезапуску Chrome із гарантійним безшовним відновленням сеансу. У версії Chrome 150 для macOS вже реалізовано функцію, яка використовує стан системи, коли застосунки продовжують працювати у фоновому режимі навіть після закриття всіх вікон. У такому випадку браузер може автоматично перезапуститися, якщо виявить нове оновлення.

Компанія підкреслює, що її довгострокове бачення полягає у створенні браузера, який завжди буде актуальним — постійно та динамічно оновлюваним, а також здатним автоматично перезапускатися у моменти мінімальних незручностей для користувача.

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