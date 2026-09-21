Mercedes-Benz представив доступніший електричний C-Class (фото) 21.09.2026, 02:28 — Технології&Авто Mercedes-Benz C 300 4Matic electric

У квітні цього року традиційне сімейство Mercedes-Benz C-Class поповнилося електричним однойменником. Окрім назви, Mercedes-Benz C-Class electric не має нічого спільного з паливними «цешками» й покликаний не замінити їх, а доповнити модельну лінійку.

Під час глобальної прем’єри, як це зазвичай буває, компанія представила найдосконалішу та найдорожчу модифікацію C 400 4Matic electric, а тепер до неї приєднався простіший і, відповідно, дешевший C 300 4Matic electric.

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Що відомо про новинку

Як видно з назви, новинка зберегла двомоторний повний привод із піковим крутним моментом 800 Нм, однак потужність зменшили з 489 до 421 к.с. Через це час розгону до 100 км/год зріс із 4 до 4,5 секунди, тоді як максимальна швидкість залишилася незмінною — 210 км/год. Ще однією важливою відмінністю C 300 стала менша ємність літій-іонної батареї — 85 кВт·год замість 94 кВт·год. У результаті запас ходу скоротився з 594−762 км залежно від умов і режиму руху до 549−690 км за циклом WLTP.

Максимальну потужність заряджання постійним струмом знизили з 330 до 320 кВт. За 10 хвилин заряджання можна поповнити запас енергії приблизно на 290 км пробігу замість 325 км у старшого седана C 400. Водночас через різну ємність батарей заряджання з 10% до 80% в обох версіях займає однакові 22 хвилини.

В усьому іншому, окрім спрощеної силової установки, Mercedes-Benz C 300 4Matic electric повторює дебютну модифікацію. Спереду електромобіль отримав решітку радіатора зі світлодіодним підсвічуванням і фари з фірмовою трьохпроменевою графікою. Позаду розташована об’єднана в єдину панель композиція з чотирьох круглих ліхтарів із характерними «зірками». Новий C-Class також має трисекційне бокове скління та висувні дверні ручки.

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Довжина автомобіля становить 4883 мм, ширина — 1892 мм, висота — 1503 мм. Колісна база дорівнює 2962 мм. Для моделі передбачені колісні диски діаметром від 18 до 20 дюймів.

Центральним елементом інтер’єру C-Class electric є глянцева панель MBUX Hyperscreen, обрамлена округленими вентиляційними дефлекторами. Вона поєднує цифрову панель приладів і мультимедійну систему MB. OS із голосовим ШІ-асистентом у єдиний безшовний дисплей діагоналлю 39,1 дюйма.

Втім, базові комплектації отримують трьохекранну панель MBUX Superscreen з окремими дисплеями: 10,3-дюймовим екраном приладової панелі та двома 14-дюймовими екранами для мультимедійної системи й переднього пасажира.