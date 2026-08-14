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Сімейний кросовер Mercedes повністю розсекретили до презентації (фото)

Технології&Авто
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Mercedes-Benz GLE
Mercedes-Benz GLE
Кросовер Mercedes-Benz GLE уперше отримає подовжену модифікацію. Сімейне авто дебютує у версіях із бензиновими турбомоторами.
Новий Mercedes GLE L дебютує 21 серпня на автошоу в Ченду (Китай), проте його фото вже потрапили в мережу. Їх опублікували на сайті Autohome.
Саме в Китаї налагодять виробництво Mercedes GLE L, адже там люблять подібні подовжені версії моделей. Довжину кросовера збільшили на 120 мм.

Що відомо про характеристики та дизайн

Розміри Mercedes GLE L:
  • довжина — 5051 мм;
  • ширина — 2018 мм;
  • висота — 1784 мм;
  • колісна база — 3118 мм.
Сімейний кросовер Mercedes повністю розсекретили до презентації (фото)
Зовні та всередині сімейний варіант нічим не відрізняється від оновленого Mercedes GLE 2027, тобто має широку решітку радіатора і фари та ліхтарі з логотипами марки. У салоні на передній панелі встановили три дисплеї.
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Сімейний кросовер Mercedes повністю розсекретили до презентації (фото)
Новий Mercedes GLE L став просторішим на другому ряду. Як і стандартний кросовер, подовжений варіант є п’ятимісним за замовчуванням, а третій ряд крісел запропонують за доплату.
Кросовер Mercedes GLE L дебютує із двома бензиновими турбомоторами — 2,0-літровим 258-сильним та 3,0-літровим 381-сильним. Обидві модифікації оснащені 9-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.
За матеріалами:
Фокус
АвтоКросовер
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