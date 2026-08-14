Сімейний кросовер Mercedes повністю розсекретили до презентації (фото)

Саме в Китаї налагодять виробництво Mercedes GLE L, адже там люблять подібні подовжені версії моделей. Довжину кросовера збільшили на 120 мм.
Що відомо про характеристики та дизайн
Розміри Mercedes GLE L:
довжина — 5051 мм;
ширина — 2018 мм;
висота — 1784 мм;
колісна база — 3118 мм.
Зовні та всередині сімейний варіант нічим не відрізняється від оновленого Mercedes GLE 2027, тобто має широку решітку радіатора і фари та ліхтарі з логотипами марки. У салоні на передній панелі встановили три дисплеї.
Новий Mercedes GLE L став просторішим на другому ряду. Як і стандартний кросовер, подовжений варіант є п’ятимісним за замовчуванням, а третій ряд крісел запропонують за доплату.
Кросовер Mercedes GLE L дебютує із двома бензиновими турбомоторами — 2,0-літровим 258-сильним та 3,0-літровим 381-сильним. Обидві модифікації оснащені 9-ступінчастою автоматичною КПП та повним приводом.