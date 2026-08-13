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Microsoft підвищила ціни на Windows: на покупців чекає нове здорожчання техніки

Технології&Авто
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Підвищення вартості софту відбувається на тлі затяжної кризи на ринку комплектуючих
Підвищення вартості софту відбувається на тлі затяжної кризи на ринку комплектуючих
Компанія Microsoft підвищила вартість ліцензій на операційну систему Windows для виробників комп’ютерного обладнання (OEM) на 7−10%. Це суттєво вище за стандартне щорічне коригування цін і неминуче призведе до чергового здорожчання готових ноутбуків та персональних комп’ютерів для покупців.
Про це повідомляє Windows Central.

Ліцензія на Windows

За даними тайванських джерел серед виробників електроніки, Microsoft підвищує вартість ліцензій для партнерів щороку, проте раніше це зростання вимірювалося поодинокими відсотками. Починаючи з липня середнє підвищення сягнуло 7−10%, що стало неприємним сюрпризом для ринку.
Точний розмір комісії залежить від конкретного бренду та обсягів постачань, проте топменеджери комп’ютерних компаній зазначають, що це зростання вже починає закладатися в кінцеву вартість готової техніки.
У Microsoft відмовилися надавати офіційні коментарі журналістам.
Водночас зміни стосуються виключно виробників готових пристроїв. Роздрібні ціни на самостійну купівлю ліцензії Windows 11 для звичайних користувачів залишилися незмінними:
  • Windows 11 Home — $99;
  • Windows 11 Pro — $199.

Ціни на ПК та ноутбуки

Підвищення вартості софту відбувається на тлі затяжної кризи на ринку комплектуючих, зокрема дефіциту чипів оперативної пам’яті. Через подорожчання деталей вартість комп’ютерної техніки за останній рік уже суттєво зросла, і, за оцінками аналітиків, це ще не межа.
Як змінилася середня вартість пристроїв у різних сегментах:
  • бюджетні та середньоцінові ПК, які раніше коштували в межах $600-$800, тепер наближаються до позначки у $1000;
  • флагманські ноутбуки на Windows замість звичних $1200-$1500 коштують майже $2000;
  • фірмова лінійка Microsoft Surface постраждала чи не найбільше — нові моделі Surface Pro та Surface Laptop виявилися дорожчими за попередників на $400-$500;
  • ноутбуки Apple також підпали під загальноринковий тренд і зросли у ціні на сотні доларів.
За матеріалами:
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Техніка
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