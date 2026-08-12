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Google прокладає нові підводні кабелі

Технології&Авто
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Google
Google
Google розширює цифрову інфраструктуру в Америці — компанія оголосила про будівництво трьох нових підводних кабельних систем. Проєкт має посилити зв’язок між країнами регіону, а Чилі розраховує завдяки цьому зміцнити свої позиції як цифрового центру Латинської Америки.
Про це пише Bloomberg.
Йдеться про кабелі Alisios, Canoa та OlaLuz, які з’єднають країни Карибського басейну, Центральної та Південної Америки зі США.

Google з’єднає Чилі, Панаму та Домініканську Республіку

Кабель Alisios пролягатиме між Домініканською Республікою, Панамою та Чилі. Canoa з’єднає Домініканську Республіку з Бермудськими островами, а OlaLuz — Домініканську Республіку з Флоридою.
Для Чилі цей проєкт має особливе значення. Країна прагне стати цифровими воротами регіону та залучати технологічні компанії завдяки політичній і економічній стабільності, розвиненій оптоволоконній мережі, підводним кабелям та доступу до відновлюваної енергії.
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«Це зміцнить позиції нашої країни як цифрового лідера Латинської Америки», — заявив міністр транспорту і телекомунікацій та міністр громадських робіт Чилі Луїс де Гранже.
За його словами, кабель Alisios допоможе місцевому бізнесу, сприятиме економічному зростанню та дасть мільйонам чилійців більше можливостей користуватися глобальною цифровою економікою.

Чилі вже розвиває інші міжнародні кабельні проєкти

Нові кабелі доповнять інфраструктуру, яку Чилі вже розвиває. Серед таких проєктів — підводний кабель Humboldt, підтриманий Google. Він має з’єднати Чилі та Австралію через Тихий океан.
Панама також розраховує на новий проєкт для розвитку своєї Digital Hub Initiative. Президент країни Хосе Рауль Муліно заявив, що він створить нові можливості для Панами та всього регіону.
Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер зазначив, що партнерство з Google допоможе прискорити цифрову інтеграцію країни.
Нові кабельні системи мають розширити цифрові зв’язки між країнами Америки та створити додаткові можливості для розвитку регіональної цифрової інфраструктури.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
GoogleЦифрова економіка
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