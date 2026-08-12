Google прокладає нові підводні кабелі

Google розширює цифрову інфраструктуру в Америці — компанія оголосила про будівництво трьох нових підводних кабельних систем. Проєкт має посилити зв’язок між країнами регіону, а Чилі розраховує завдяки цьому зміцнити свої позиції як цифрового центру Латинської Америки.
Йдеться про кабелі Alisios, Canoa та OlaLuz, які з’єднають країни Карибського басейну, Центральної та Південної Америки зі США.
Google з’єднає Чилі, Панаму та Домініканську Республіку
Кабель Alisios пролягатиме між Домініканською Республікою, Панамою та Чилі. Canoa з’єднає Домініканську Республіку з Бермудськими островами, а OlaLuz — Домініканську Республіку з Флоридою.
Для Чилі цей проєкт має особливе значення. Країна прагне стати цифровими воротами регіону та залучати технологічні компанії завдяки політичній і економічній стабільності, розвиненій оптоволоконній мережі, підводним кабелям та доступу до відновлюваної енергії.