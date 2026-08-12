Світові венчурні інвестиції сягнули $227,4 млрд Сьогодні 20:37 — Технології&Авто

Венчурне інвестування

Світовий венчурний ринок у другому кварталі 2026 року залишався на історично високому рівні. За три місяці стартапи та технологічні компанії залучили $227,4 млрд у межах 8 440 угод. Значну частину фінансування забезпечили великі угоди у сфері штучного інтелекту.

Центри венчурного фінансування

Другий квартал став другим за обсягом венчурних інвестицій за всю історію, хоча показник виявився нижчим за рекорд першого кварталу.

Найбільше фінансування отримали компанії Північної та Південної Америки — $150 млрд у межах 3 999 угод. Із них на США припало $144,9 млрд у 3 644 угодах.

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В Азії інвестиції сягнули $50,8 млрд у межах 2 676 угод. Ринок регіону зростав п’ятий квартал поспіль. Європейські компанії залучили $25,6 млрд у 1 636 угодах.

ШІ залишається головним напрямом для інвесторів

Штучний інтелект продовжив визначати структуру світового венчурного ринку. Серед найбільших угод кварталу — $65 млрд фінансування для Anthropic, $12 млрд для Project Prometheus, $7,4 млрд для DeepSeek та $5 млрд для Anduril Industries.

Інвестори вкладалися передусім у великі мовні моделі, ШІ-інфраструктуру, робототехніку, legaltech, розробку ліків та галузеві рішення на основі штучного інтелекту.

Окрім ШІ, значний інтерес зберігався до оборонних і космічних технологій, біотехнологій та квантових розробок. Активність на ринку виходів із венчурних інвестицій також зросла, зокрема після IPO SpaceX та виходу Cerebras на Nasdaq.

Чого очікувати від ринку далі

У третьому кварталі ШІ, ймовірно, залишиться основним драйвером венчурного фінансування. Окрему увагу інвестори приділятимуть оборонним технологіям на тлі геополітичної невизначеності.

Серед інших напрямів для спостереження — ринок IPO у США, а також фінтех, healthtech і біотехнології.

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