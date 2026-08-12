0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Світові венчурні інвестиції сягнули $227,4 млрд

Технології&Авто
0
Венчурне інвестування
Венчурне інвестування
Світовий венчурний ринок у другому кварталі 2026 року залишався на історично високому рівні. За три місяці стартапи та технологічні компанії залучили $227,4 млрд у межах 8 440 угод. Значну частину фінансування забезпечили великі угоди у сфері штучного інтелекту.

Центри венчурного фінансування

Другий квартал став другим за обсягом венчурних інвестицій за всю історію, хоча показник виявився нижчим за рекорд першого кварталу.
Найбільше фінансування отримали компанії Північної та Південної Америки — $150 млрд у межах 3 999 угод. Із них на США припало $144,9 млрд у 3 644 угодах.
В Азії інвестиції сягнули $50,8 млрд у межах 2 676 угод. Ринок регіону зростав п’ятий квартал поспіль. Європейські компанії залучили $25,6 млрд у 1 636 угодах.

ШІ залишається головним напрямом для інвесторів

Штучний інтелект продовжив визначати структуру світового венчурного ринку. Серед найбільших угод кварталу — $65 млрд фінансування для Anthropic, $12 млрд для Project Prometheus, $7,4 млрд для DeepSeek та $5 млрд для Anduril Industries.
Читайте також
Інвестори вкладалися передусім у великі мовні моделі, ШІ-інфраструктуру, робототехніку, legaltech, розробку ліків та галузеві рішення на основі штучного інтелекту.
Окрім ШІ, значний інтерес зберігався до оборонних і космічних технологій, біотехнологій та квантових розробок. Активність на ринку виходів із венчурних інвестицій також зросла, зокрема після IPO SpaceX та виходу Cerebras на Nasdaq.

Чого очікувати від ринку далі

У третьому кварталі ШІ, ймовірно, залишиться основним драйвером венчурного фінансування. Окрему увагу інвестори приділятимуть оборонним технологіям на тлі геополітичної невизначеності.
Серед інших напрямів для спостереження — ринок IPO у США, а також фінтех, healthtech і біотехнології.
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїШІСтартапAnthropic
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems