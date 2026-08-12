Mercedes-AMG готує електричний кросовер на 1169 сил: перші подробиці Сьогодні 02:13 — Технології&Авто

Тизер від Mercedes

Mercedes-AMG готує електричний кросовер, який за потужністю може конкурувати з найекстремальнішими електромобілями. Новинка стане позашляховою версією нового GT 4-Door, а її найпотужніша модифікація отримає три електродвигуни та понад 1100 кінських сил.

Компанія вже показала перші тизери майбутньої моделі. Точні характеристики та ціна поки не розкриті, однак за оприлюдненою інформацією автомобіль стане новим представником високопродуктивної електричної лінійки AMG.

Який вигляд матиме новинка

Перші зображення Mercedes-AMG опублікувала після прем’єри оновленого GT 4-Door. Виробник описує нову модель як автомобіль, «створений, щоб кинути виклик усьому, що ви знаєте».

Спереду кросовер отримає широку решітку радіатора, яку обрамляють денні ходові вогні з характерною графікою у формі зірок. Нижче розташовані великі повітрозабірники, а капот переходить у похиле лобове скло.

У профіль автомобіль вирізняється великими колісними арками, довгим капотом і похилою лінією даху. Задня частина за концепцією нагадує GT 4-Door. Водночас на тизерах можна побачити два круглих задніх ліхтарі з інтегрованою графікою у вигляді зірки.

Детальної інформації про інтер’єр поки немає. Очікується, що оснащення значною мірою буде схожим на новий GT 4-Door.

Зокрема, кросовер може отримати 10,2-дюймову цифрову панель приладів, центральний 14-дюймовий мультимедійний дисплей і ще один 14-дюймовий екран для переднього пасажира.

Також очікуються спортивні сидіння, кермо зі скошеною нижньою частиною, подвійний бездротовий зарядний пристрій для смартфонів та атмосферне підсвічування.

Серед можливого оснащення — панорамний скляний дах Sky Control. Його скло може змінювати прозорість натисканням кнопки, переходячи з прозорого у непрозорий стан.

Якими будуть характеристики

За попередніми даними, силові установки кросовера будуть споріднені з тими, що використовуються у Mercedes-AMG GT 4-Door.

Версія 53 може отримати батарею приблизно на 106 кВт-год і два електродвигуни з повним приводом. Очікувана потужність становитиме 400 кВт, або 543 к.с., а максимальний крутний момент — 800 Нм.

Для порівняння, GT 4-Door 53 розганяється від 0 до 100 км/год за 3,9 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на рівні 250 км/год. Запас ходу за циклом WLTP становить від 682 до 809 км.

Також заявлена можливість заряджання постійним струмом потужністю до 600 кВт. За 10 хвилин заряджання автомобіль може отримати до 534 км додаткового запасу ходу.

Найпотужнішою має стати версія 63 із трьома електродвигунами. Її сумарна потужність становитиме 1169 к.с., а максимальний крутний момент — до 2000 Нм.

Такий силовий агрегат має забезпечувати розгін до 100 км/год приблизно за 2,4 секунди. Максимальна швидкість може становити 300 км/год, а запас ходу — до 696 км.

Коли покажуть Mercedes-AMG

Новий електричний кросовер має стати позашляховим аналогом GT 4-Door та розширити сімейство високопродуктивних електромобілів Mercedes-AMG.

Точну дату прем’єри, остаточні характеристики та вартість автомобіля компанія поки не розкрила. Водночас публікація перших тизерів свідчить про наближення офіційної презентації новинки.

Телеканал 24 За матеріалами:

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