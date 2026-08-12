Mercedes-AMG готує електричний кросовер на 1169 сил: перші подробиці

Mercedes-AMG готує електричний кросовер, який за потужністю може конкурувати з найекстремальнішими електромобілями. Новинка стане позашляховою версією нового GT 4-Door, а її найпотужніша модифікація отримає три електродвигуни та понад 1100 кінських сил.
Компанія вже показала перші тизери майбутньої моделі. Точні характеристики та ціна поки не розкриті, однак за оприлюдненою інформацією автомобіль стане новим представником високопродуктивної електричної лінійки AMG.
Який вигляд матиме новинка
Перші зображення Mercedes-AMG опублікувала після прем’єри оновленого GT 4-Door. Виробник описує нову модель як автомобіль, «створений, щоб кинути виклик усьому, що ви знаєте».
Спереду кросовер отримає широку решітку радіатора, яку обрамляють денні ходові вогні з характерною графікою у формі зірок. Нижче розташовані великі повітрозабірники, а капот переходить у похиле лобове скло.
У профіль автомобіль вирізняється великими колісними арками, довгим капотом і похилою лінією даху. Задня частина за концепцією нагадує GT 4-Door. Водночас на тизерах можна побачити два круглих задніх ліхтарі з інтегрованою графікою у вигляді зірки.
Детальної інформації про інтер’єр поки немає. Очікується, що оснащення значною мірою буде схожим на новий GT 4-Door.
Зокрема, кросовер може отримати 10,2-дюймову цифрову панель приладів, центральний 14-дюймовий мультимедійний дисплей і ще один 14-дюймовий екран для переднього пасажира.
Також очікуються спортивні сидіння, кермо зі скошеною нижньою частиною, подвійний бездротовий зарядний пристрій для смартфонів та атмосферне підсвічування.
Серед можливого оснащення — панорамний скляний дах Sky Control. Його скло може змінювати прозорість натисканням кнопки, переходячи з прозорого у непрозорий стан.