YouTube запускає економ-підписку Premium Lite в усіх регіонах, де доступний Premium Сьогодні 00:45 — Технології&Авто

YouTube запускає економ-підписку Premium Lite

YouTube оголосив, що YouTube Premium Lite — дешевша підписка без реклами, але з меншою кількістю функцій — незабаром запрацює в усіх регіонах, де доступний Premium.

YouTube Premium

YouTube Premium — це платна підписка на YouTube, яка пропонує перегляд без реклами, фонове відтворення, тимчасове завантаження відео для перегляду офлайн, а також додаткові функції (як-от перемотування вперед, черга та продовження перегляду).

У випадку з Premium Lite користувачі не зможуть завантажувати відео та не матимуть доступу до YouTube Music, а реклама відсутня лише в основному форматі користування сервісу, тоді як під час прослуховування музики, перегляду Shorts або браузингу чи пошуку на платформі користувачам все ще показуватимуться спонсорські ролики.

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Вперше Premium Lite запустили в березні 2025 року для обмеженої кількості країн із динамічною ціною: в США, до прикладу, її вартість складає $7,99. Також з травня передплату додали до переваг тарифних планів Google AI Pro.

У свіжому оголошенні YouTube анонсував, що економ-тариф розшириться на всі ринки, де доступна основна передплата Premium, хоча й не уточнив точних дат. На цей час перелік доступності включає 60+ країн і не згадує Україну. Так само сторінка з Premium Lite сповіщає українські акаунти про неможливість її оформлення.

Можна припустити, що розгортання поступове і незабаром обидва повідомлення оновлять. Також цікаво, яку вартість запропонує YouTube для полегшеної передплати в українському регіоні, де звичайний Premium наразі коштує 99 грн⁠/⁠місяць.

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