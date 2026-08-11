Дефіцит пам’яті через ШІ: як зріс попит на чипи за останні роки Вчора 22:45 — Технології&Авто

Чипи

Бум штучного інтелекту стрімко змінює світовий ринок напівпровідників. Попит на чипи зростає разом із будівництвом нових дата-центрів, а найбільшими виробниками та продавцями залишаються країни Азії та США. Водночас головними драйверами зростання стають чипи пам’яті, які використовують у сучасних системах ШІ.

Азія залишається головним ринком напівпровідників

Найбільші продажі напівпровідників припадають на Азійсько-Тихоокеанський регіон, до якого входять країни Азії, крім Японії, а також Австралія та Нова Зеландія.

За прогнозом WSTS, у 2026 році продажі напівпровідників у цьому регіоні становитимуть $823,9 млрд. Для порівняння, у 2025 році показник становив $439,7 млрд. Саме в Азії зосереджені виробники близько трьох чвертей усіх напівпровідників у світі. Серед ключових країн — Тайвань, Південна Корея, Китай та Японія.

Друге місце посідає Американський регіон, де головну роль відіграють США. У 2026 році тут очікуються продажі напівпровідників на $543,7 млрд проти $256,5 млрд роком раніше.

Європа залишається третьою, але суттєво відстає від Азії та Америки. За прогнозом WSTS, у 2026 році європейські продажі становитимуть $86,6 млрд, тоді як у 2025 році вони оцінювалися у $54,7 млрд.

Окремо WSTS виділяє Японію, де продажі напівпровідників можуть зрости з $44,7 млрд у 2025 році до $57,1 млрд у 2026-му.

Чипи пам’яті стають головним драйвером ринку

Напівпровідники охоплюють не лише чипи пам’яті, а й процесори, фотосенсори, підсилювачі, світлодіоди та інші компоненти. Проте розвиток ШІ та швидке будівництво дата-центрів різко збільшили попит саме на пам’ять, яка використовується, зокрема, у відеокартах.

У 2024 році чипи пам’яті займали 26,2% світових продажів напівпровідників — $165,5 млрд. У 2025 році їхня частка зросла до 28,9%, а обсяг продажів — до $230 млрд.

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На 2026 рік прогнозують уже кардинально іншу картину: чипи пам’яті можуть забезпечити 53,2% продажів напівпровідників, або близько $803,9 млрд.

У 2027 році продажі цього сегмента, за прогнозом, можуть перевищити $1 трлн, а його частка сягне 55,5% усього ринку напівпровідників.

При цьому розрив між регіонами продовжить збільшуватися. У 2027 році на Азійсько-Тихоокеанський регіон може припасти $1,043 трлн продажів напівпровідників проти $101,6 млрд у Європі. Для порівняння, у 2024 році різниця між цими регіонами була приблизно у 6,5 раза.

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