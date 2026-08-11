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Samsung готується представити гуманоїдних роботів

Технології&Авто
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Гуманоїдний робот, фото ілюстративне
Гуманоїдний робот, фото ілюстративне
Samsung готується посилити свої позиції на ринку гуманоїдних роботів. Південнокорейська корпорація роками розвивала цей напрям без зайвого розголосу, але тепер, схоже, вирішила зробити робототехніку одним зі своїх стратегічних напрямів.

Ставка на власні технології

Як пише ZDNet, Samsung Electronics уже тривалий час працює над гуманоїдними роботами окремо від профільного підрозділу Rainbow Robotics, який спеціалізується на робототехніці.
Однією з головних переваг компанії є доступ до великої кількості даних. Samsung має мережу власних заводів, а також щороку продає мільйони смартфонів та інших розумних пристроїв. Ці дані можуть використовуватися для вдосконалення програмного забезпечення, яке керує роботами. Крім того, компанія має власну ШІ-модель Samsung Gauss.
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Минулого місяця Samsung Electronics створила спеціальний підрозділ Robotics eXperience (RX), який безпосередньо підпорядковується генеральному директору Тхе Мун Ро. Це свідчить про важливість робототехніки для корпорації.
Для навчання роботів Samsung також планує побудувати новий дата-центр у своєму кампусі в місті Куми. Він оброблятиме дані з місцевих виробничих підприємств компанії, які використовуватимуть для тренування роботизованих систем.
До команди робототехнічного напряму вже приєднався Лі Дон Кон, який раніше працював у Hyundai Motor і мав досвід із роботами Boston Dynamics. Він займатиметься стратегією Samsung у сфері робототехніки. Компанія також залучає спеціалістів зі США та Китаю.
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Ще однією перевагою Samsung є можливість самостійно виробляти ключові компоненти для роботів — зокрема батареї та напівпровідники. Це дозволяє краще контролювати ланцюг постачання та потенційно зменшувати собівартість роботів.
За оцінками ZDNet, перші розробки Samsung уже можуть перевершувати продукцію низки місцевих виробників.
За матеріалами:
noworries
РоботиSamsung
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