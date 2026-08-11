Apple тестує китайську пам’ять для iPhone та MacBook через дефіцит 11.08.2026, 00:31 — Технології&Авто

CXMT розглядає можливість будівництва другого заводу з виробництва чипів

Компанія Apple тестує чипи пам’яті китайської компанії CXMT у різних лінійках продукції, зокрема в iPhone та MacBook, щоб пом’якшити дефіцит комплектуючих, спричинений бумом штучного інтелекту,

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Переговори з CXMT

Як йдеться у повідомленні з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, Apple провела попередні переговори з CXMT — найбільшим за ринковою вартістю виробником мікросхем у Китаї — щодо постачання компонентів з метою їхнього використання в деяких пристроях, що продаються в Китаї.

Раніше Reuters повідомляло , що CXMT розглядає можливість будівництва другого заводу з виробництва чипів пам’яті в Пекіні для збільшення обсягів виробництва.

Виробники ноутбуків HP та Acer почали використовувати чипи пам’яті CXMT у пристроях, що продаються за межами США, щоб пом’якшити дефіцит поставок, повідомляє видання.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.