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Apple тестує китайську пам’ять для iPhone та MacBook через дефіцит

Технології&Авто
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CXMT розглядає можливість будівництва другого заводу з виробництва чипів
CXMT розглядає можливість будівництва другого заводу з виробництва чипів
Компанія Apple тестує чипи пам’яті китайської компанії CXMT у різних лінійках продукції, зокрема в iPhone та MacBook, щоб пом’якшити дефіцит комплектуючих, спричинений бумом штучного інтелекту,
Про це повідомляє Wall Street Journal.

Переговори з CXMT

Як йдеться у повідомленні з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, Apple провела попередні переговори з CXMT — найбільшим за ринковою вартістю виробником мікросхем у Китаї — щодо постачання компонентів з метою їхнього використання в деяких пристроях, що продаються в Китаї.
Раніше Reuters повідомляло, що CXMT розглядає можливість будівництва другого заводу з виробництва чипів пам’яті в Пекіні для збільшення обсягів виробництва.
Виробники ноутбуків HP та Acer почали використовувати чипи пам’яті CXMT у пристроях, що продаються за межами США, щоб пом’якшити дефіцит поставок, повідомляє видання.
За матеріалами:
Економічна Правда
AppleШІ
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