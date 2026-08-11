Apple тестує китайську пам’ять для iPhone та MacBook через дефіцит

Як йдеться у повідомленні з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, Apple провела попередні переговори з CXMT — найбільшим за ринковою вартістю виробником мікросхем у Китаї — щодо постачання компонентів з метою їхнього використання в деяких пристроях, що продаються в Китаї.
Раніше Reuters повідомляло, що CXMT розглядає можливість будівництва другого заводу з виробництва чипів пам’яті в Пекіні для збільшення обсягів виробництва.
Виробники ноутбуків HP та Acer почали використовувати чипи пам’яті CXMT у пристроях, що продаються за межами США, щоб пом’якшити дефіцит поставок, повідомляє видання.