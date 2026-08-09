Samsung готує до запуску навушники Galaxy Buds з абсолютно новим дизайном Вчора 23:06 — Технології&Авто

Samsung може представити нові навушники

Компанія Samsung працює над новою моделлю бездротових навушників, які отримали внутрішню назву Buds Canal 5. За даними SamMobile, ці навушники мають дизайн із кріпленням‑гачком, що забезпечує більш надійну фіксацію під час бігу чи тренувань.

Ілюстрації, які були виявлені у додатку компанії, демонструють моделі з плоскими гачками та насадками, що розташовуються у вушному каналі.

Дизайн Galaxy Buds Canal 5

Наразі невідомо, чи буде використано традиційні внутрішньоканальні насадки для кращої ізоляції шуму, чи напіввнутрішньоканальні, які забезпечують більш відкриту та комфортну посадку.

Очікується, що новинка отримає захист від пилу та води, підтримку активного шумозаглушення та зарядний кейс із портом USB Type‑C.

Дизайн Galaxy Buds Canal 5

Перед цим видання також повідомило про розробку ще однієї моделі навушників Samsung із кліпсами, яка, ймовірно, розробляється паралельно з Buds Canal 5.

Дизайн Galaxy Buds On/Able

Ці навушники мають кодову назву Galaxy Buds On або Galaxy Buds Able. Їх ілюстрації демонструють нетиповий дизайн з кліпсом, який охоплює зовнішню частину вуха.

Дизайн Galaxy Buds On/Able

На зображеннях видно, що кожен навушник складається з двох модулів, з’єднаних вигнутим елементом.

Один модуль має округлу форму й розташовується біля слухового каналу, інший — більш плаский і дископодібний — знаходиться за вухом, забезпечуючи фіксацію.

Округла частина має акцентований сегмент на краю, тоді як плаский модуль виділяється повним кільцевим акцентом.

Galaxy Buds On/Able

Раніше з’являлися припущення, що новинка може використовувати технологію кісткової провідності. Однак ілюстрації свідчать про інше рішення — відкриту повітряну провідність (Open Wireless Stereo, OWS).

Такий підхід передбачає використання стандартних динаміків, які розташовуються поруч із слуховим каналом і спрямовують звукові хвилі до нього, залишаючи канал відкритим.

Це дозволяє користувачеві одночасно чути відтворюваний контент і навколишні звуки.

У комплекті з навушниками також показаний зарядний футляр із світлодіодним індикатором на передній панелі.

Наразі поки невідомі ні технічні характеристики новинок ні дата їх випуску.

Однак є припущення, що Samsung може представити нові моделі Galaxy Buds разом із смартфоном Galaxy S26 FE, який, ймовірно, буде представлений вже у вересні.

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