Попит на Ferrari перевищує пропозицію: нові авто доведеться чекати до 2028 року Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Ferrari

Покупцям, які замовляють нові автомобілі Ferrari зараз, імовірно, доведеться чекати на їхнє постачання до 2028 року. Компанія повідомила, що її портфель замовлень уже повністю покриває весь 2027 рік, що свідчить про стабільно високий попит на автомобілі бренду.

Про це повідомляє американське автомобільне онлайн-видання Autoblog.

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Як зазначає видання, ще нещодавно Ferrari була насамперед відома як престижний виробник одних із найекзотичніших високопродуктивних автомобілів у світі, таких як 812 Superfast і 488.

Сьогодні італійський автовиробник розширив модельний ряд, представивши кросовер Purosangue та повністю електричний Luce, який викликав неоднозначну реакцію. Поки що зарано оцінювати, наскільки успішною буде ця стратегія в довгостроковій перспективі, однак, згідно зі звітом Ferrari за другий квартал 2026 року, портфель замовлень уже повністю заповнений на весь 2027 рік — йдеться у повідомленні.

Це свідчить про стабільний попит, хоча обсяг поставок Ferrari у другому кварталі скоротився на 3,7% у річному вимірі — до 3366 автомобілів.

Водночас операційний прибуток (EBIT) зріс на 9,5% — до 605 млн євро (близько 697 млн доларів США за поточним курсом). У компанії пояснили це вигіднішою структурою продажів і вищим, ніж очікувалося, попитом на індивідуалізацію автомобілів.

Європа залишається головним ринком для Ferrari

На регіон EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) припало 55% поставок Ferrari у другому кварталі 2026 року. На країни Америки — 23%, решту Азійсько-Тихоокеанського регіону — 16%, а материковий Китай, Гонконг і Тайвань — 6%.

Ferrari повідомила, що з виробництва поступово знімають моделі 296 GTS, Roma Spider, SF90 XX і SF90 XX Spider.

Натомість їх замінюють Amalfi, 296 Speciale, 296 Speciale A та 849 Testarossa — гібридний наступник SF90 Stradale із можливістю заряджання від мережі.

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Автовиробник не уточнив, які саме моделі забезпечили портфель замовлень на 2027 рік, однак ці зміни в модельному ряду можуть частково пояснювати високий попит.

Перший електромобіль Ferrari — Luce — після прем’єри у травні 2026 року зазнав критики, переважно через дизайн. Водночас, за даними компанії, модель виконала план продажів на 2026 рік лише за два місяці.

Попит на Ferrari продовжує зростати

Оскільки поточний портфель замовлень Ferrari вже повністю покриває 2027 рік, покупці, які оформлять замовлення зараз, найімовірніше, отримають автомобілі лише у 2028 році.

Тим часом компанія продовжує оновлювати модельний ряд. Цього року Ferrari планує представити п’ять нових моделей.

Наразі вже дебютували Amalfi Spider, Luce та 12Cilindri Manuale, оснащений шестиступеневою механічною коробкою передач із системою manual-by-wire та класичною відкритою схемою перемикання передач.

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Попри розширення лінійки електрифікованих моделей, Ferrari має намір зберігати збалансований підхід до силових установок.

До 2030 року компанія очікує, що 40% модельного ряду становитимуть автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння, ще 40% - гібриди, а 20% - електромобілі.

Це оновлена стратегія, яка замінила попередній план із більшою часткою електромобілів. Вона відображає загальні зміни на ринку, які також спонукали Lamborghini відмовитися від ідеї повністю електричної четвертої моделі на користь гібридного гран-турера.

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