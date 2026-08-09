0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

iPhone Air 2 вийде на початку 2027 року з п’ятьма новими функціями

Технології&Авто
62
В iPhone Air 2 зʼявиться 5 нових функцій
В iPhone Air 2 зʼявиться 5 нових функцій
Apple готує друге покоління смартфона iPhone Air, яке має з’явитися у першому кварталі 2027 року. За даними MacRumors, про це повідомив Джефф Пу, інвестиційний аналітик, який відстежує діяльність Apple. У своєму дослідженні він зазначив, що нова модель отримає п’ять ключових оновлень у порівнянні з поточним пристроєм.

В iPhone Air 2 зʼявиться 5 нових функцій

По‑перше, iPhone Air 2 буде оснащений другою 48‑мегапіксельною камерою — ультраширококутним об’єктивом, який доповнить основну Fusion‑камеру. Це має вирішити одну з головних критик попередньої моделі, що мала лише один об’єктив.
По‑друге, смартфон отримає трохи менший Dynamic Island.
По‑третє, продуктивність Air 2 забезпечуватиме новий процесор A20 Pro, створений за 2-нм технологією компанії TSMC. Поточна модель використовує 3‑нанометровий A19 Pro.
Читайте також
Четвертим нововведенням стане друге покоління мережевого чипа Apple N2, який замінить версію N1. Він відповідає за роботу Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 та Thread, а також покращує стабільність функцій AirDrop і Personal Hotspot.
П’ятим оновленням буде новий модем C2 для 5G, який має перевершити енергоефективність попереднього C1X.
За словами аналітика, iPhone Air 2 матиме 6,5‑дюймовий дисплей, 12 ГБ оперативної пам’яті та фронтальну камеру на 18 МП із функцією Center Stage.
Очікується, що новинка вийде одночасно з iPhone 18 та бюджетним iPhone 18e приблизно у березні 2027 року.
Водночас більш дорогі моделі — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone Ultra — мають дебютувати вже у вересні цього року.
За матеріалами:
mezha.media
iPhoneApple
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems