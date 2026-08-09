iPhone Air 2 вийде на початку 2027 року з п’ятьма новими функціями 09.08.2026, 00:18 — Технології&Авто

В iPhone Air 2 зʼявиться 5 нових функцій

Apple готує друге покоління смартфона iPhone Air, яке має з’явитися у першому кварталі 2027 року. За даними MacRumors, про це повідомив Джефф Пу, інвестиційний аналітик, який відстежує діяльність Apple. У своєму дослідженні він зазначив, що нова модель отримає п’ять ключових оновлень у порівнянні з поточним пристроєм.

В iPhone Air 2 зʼявиться 5 нових функцій

По‑перше, iPhone Air 2 буде оснащений другою 48‑мегапіксельною камерою — ультраширококутним об’єктивом, який доповнить основну Fusion‑камеру. Це має вирішити одну з головних критик попередньої моделі, що мала лише один об’єктив.

По‑друге, смартфон отримає трохи менший Dynamic Island.

По‑третє, продуктивність Air 2 забезпечуватиме новий процесор A20 Pro, створений за 2-нм технологією компанії TSMC. Поточна модель використовує 3‑нанометровий A19 Pro.

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Четвертим нововведенням стане друге покоління мережевого чипа Apple N2, який замінить версію N1. Він відповідає за роботу Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 та Thread, а також покращує стабільність функцій AirDrop і Personal Hotspot.

П’ятим оновленням буде новий модем C2 для 5G, який має перевершити енергоефективність попереднього C1X.

За словами аналітика, iPhone Air 2 матиме 6,5‑дюймовий дисплей, 12 ГБ оперативної пам’яті та фронтальну камеру на 18 МП із функцією Center Stage.

Очікується, що новинка вийде одночасно з iPhone 18 та бюджетним iPhone 18e приблизно у березні 2027 року.

Водночас більш дорогі моделі — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max та складаний iPhone Ultra — мають дебютувати вже у вересні цього року.

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