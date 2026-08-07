Як налаштувати iPhone після купівлі: 5 важливих змін Сьогодні 04:27 — Технології&Авто

Новий iPhone

Купівля нового iPhone — це не лише перенесення даних і встановлення потрібних застосунків. Деякі функції смартфона за замовчуванням вимкнені або налаштовані не найкращим чином. Кілька простих змін допоможуть зробити пристрій безпечнішим, зручнішим і краще захистити особисті дані.

Експерти SlashGear радять звернути увагу на п’ять налаштувань, які варто змінити одразу після купівлі нового або вживаного iPhone, а також після скидання пристрою до заводських налаштувань.

1. Увімкніть захист від викраденого пристрою

Функція Stolen Device Protection підвищує безпеку смартфона у разі крадіжки. Навіть якщо стороння людина дізнається пароль, вона не зможе змінити важливі налаштування чи отримати доступ до облікового запису Apple без підтвердження через Face ID або Touch ID.

Увімкнути її можна в меню «Налаштування» — «Face ID та пароль» — «Захист викраденого пристрою».

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2. Налаштуйте кнопку Action

На моделях iPhone 15 Pro та новіших кнопку Action можна використовувати не лише для беззвучного режиму. Їй можна призначити запуск камери, ліхтарика, диктофона, перекладача або будь-якої команди через застосунок «Команди». Це дозволяє швидше запускати потрібні функції.

3. Оберіть додатки за замовчуванням

У сучасних версіях iOS можна змінити стандартні застосунки Apple на ті, якими користувач звик користуватися. Наприклад, встановити браузер Chrome, поштовий клієнт Gmail або інші сервіси як основні.

Зробити це можна в розділі «Налаштування» — «Додатки» — «Додатки за замовчуванням».

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4. Обмежте збір персональних даних

За бажання користувач може вимкнути надсилання Apple діагностичних даних, статистики використання пристрою та персоналізовану рекламу. Це не впливає на роботу смартфона, але дозволяє зменшити обсяг інформації, яка передається компанії.

Відповідні параметри знаходяться в меню «Конфіденційність та безпека», а також у розділах «Реклама Apple» та «Пошук».

5. Спробуйте приховані функції універсального доступу

Навіть якщо спеціальні можливості не потрібні постійно, деякі з них можуть бути корисними у повсякденному використанні. Зокрема, це Back Tap (виконання дій подвійним або потрійним дотиком по задній панелі), розпізнавання важливих звуків, таких як дзвінок у двері чи плач дитини, а також запуск окремих функцій за допомогою голосових команд.

Усі ці можливості доступні в розділі «Налаштування» — «Універсальний доступ».

УНІАН За матеріалами:

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