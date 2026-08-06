Tesla може відкликати 1,2 млн автомобілів через 150 скарг Сьогодні 04:18 — Технології&Авто

Tesla

У США розпочали масштабне розслідування щодо автомобілів Tesla після численних скарг власників на несправність передньої підвіски. Федеральні регулятори перевіряють, чи не становить дефект загрозу безпеці водіїв. Якщо побоювання підтвердяться, перевірка може охопити майже 1,2 млн автомобілів.

На що скаржаться власники Tesla

Як повідомляє Carscoops, американські регулятори отримали понад 150 скарг від власників автомобілів Tesla. Найчастіше водії повідомляли про скрип під час поворотів, однак у деяких випадках поломка виникала без будь-яких попереджень.

В Управлінні з розслідування дефектів зазначають, що після виходу з ладу елементів передньої підвіски автомобілі часто втрачали можливість рухатися та потребували евакуації.

Захистіть своє авто від непередбачуваних ситуацій. Обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України прямо на Finance.ua. 🚗

Зокрема, власник Tesla Model Y 2021 року зі штату Флорида повідомив про повну несправність передніх важелів підвіски на пробігу близько 46,8 тис. км. За його словами, до поломки він чув лише скрип під час поворотів, особливо під час руху заднім ходом, але жодних попереджень на панелі приладів не було.

Водій також зазначив, що проблема схожа на ті, через які Tesla вже проводила відкликання автомобілів, однак його транспортний засіб не потрапив до відповідної сервісної кампанії.

Які автомобілі можуть перевірити

Національне управління з безпеки дорожнього руху США (NHTSA) з’ясовує, чи були попередні відкликання Tesla достатніми для усунення проблеми.

Читайте також Tesla випустила 10-мільйонний електромобіль

Якщо ні, перевірка може охопити майже 1,2 млн автомобілів, серед яких:

Tesla Model 3 2018−2020 років випуску;

Tesla Model Y 2021−2023 років випуску.

Раніше Tesla вже проводила дві сервісні кампанії через проблеми з передньою підвіскою. Перше відкликання охоплювало 2 791 автомобіль Model 3, друге — 422 автомобілі цієї моделі. Проте слідчі вважають, що нові скарги можуть свідчити про іншу несправність, яка потребує окремого розслідування.

Якщо регулятор дійде висновку, що дефект становить загрозу безпеці, компанію можуть зобов’язати провести одне з найбільших відкликань автомобілів Tesla за останні роки.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.