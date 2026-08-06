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Apple планує підвищити ціни на ключові продукти

Технології&Авто
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Магазин Apple
Магазин Apple
Apple може незабаром підвищити ціни на свої найпопулярніші гаджети. Якщо раніше компанія переглянула вартість Mac, iPad та інших пристроїв, то вже найближчим часом здорожчання може торкнутися iPhone, Apple Watch і, ймовірно, AirPods.
Про це пише 9to5Mac.

Чому Apple може підвищити ціни

Раніше цього літа Apple вже збільшила ціни на частину своєї продукції, зокрема комп’ютери Mac, планшети iPad, приставки Apple TV, колонки HomePod і гарнітуру Vision Pro. Водночас iPhone, Apple Watch та AirPods поки що продавалися за старими цінами.
Як повідомляє 9to5Mac, однією з головних причин можливого подорожчання став глобальний дефіцит оперативної пам’яті, який виник через стрімкий розвиток технологій штучного інтелекту. Через зростання вартості компонентів виробники змушені збільшувати витрати на виробництво.
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Раніше генеральний директор Apple Тім Кук також заявляв, що ціни на продукцію компанії зростатимуть через дефіцит оперативної пам’яті.

Які гаджети можуть подорожчати

Найбільше змін очікують під час традиційної осінньої презентації Apple, коли компанія представить лінійку iPhone 18.
За прогнозами аналітиків, стартова ціна iPhone 18 Pro може становити від 1 299 до 1 399 доларів, тоді як iPhone 17 Pro на старті продажів коштував 1 099 доларів.
Також цього року Apple, ймовірно, не знижуватиме ціни на смартфони попередніх поколінь. Ба більше, їхня вартість може залишитися без змін або навіть дещо зрости.
Крім смартфонів, подорожчання може торкнутися Apple Watch Series 12 та Apple Watch Ultra 4, оскільки ці пристрої також залежать від компонентів, які дорожчають. Для AirPods ризик підвищення цін поки що нижчий, однак компанія може переглянути їхню вартість у межах загальної цінової політики.
Остаточні ціни Apple має оголосити під час своєї традиційної осінньої презентації.
За матеріалами:
Телеканал 24
AppleiPhone
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