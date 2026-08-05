Які авто купували українці в липні
Як повідомив Укравтопром, у липні в Україні було реалізовано 5754 тис нових легкових авто.
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
Раніше ми писали, після зняття з виробництва деякі автомобілі отримують другий шанс. У 2026 році та найближчими роками одразу кілька відомих моделей повертаються на ринок, але вже в новому форматі. Частина з них стала електромобілями, інші зберегли бензинові або гібридні силові установки, адаптувавшись до сучасних вимог.
Також Auto. ria поділився рейтингом із 15 моделей вживаних автомобілів, які найчастіше купували в Україні у січні 2024 року.
Лідером серед марок з вагомою часткою 12,8% (яка ще й зросла у порівнянні з попередніми періодами), залишається Volkswagen. Інші моделі, які потрапили до п’ятірки лідерів, займають 5−6% ринку. Загалом наведені на діаграмі 15 виробників сумарно покривають 75% українського вторинного ринку легковиків.
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