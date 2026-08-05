Чому електромобілі не мають решітки радіатора Сьогодні 03:44 — Технології&Авто

Чому електромобілі не мають решітки радіатора

Гладка передня частина стала однією з характерних рис сучасних електромобілів.

Відсутність традиційної решітки радіатора пояснюється не лише дизайном, а й особливостями конструкції. На відміну від автомобілів із двигуном внутрішнього згоряння, електрокарам не потрібні великі об’єми повітря для роботи силової установки, тому виробники можуть зробити передню частину кузова майже повністю закритою.

Закрита передня панель також покращує аеродинаміку, адже повітря плавніше огинає кузов, зменшуючи опір і витрати енергії під час руху. Це позитивно впливає на запас ходу, а додатково ефективність підвищують інші аеродинамічні рішення, зокрема втоплені дверні ручки, пласке днище та спеціальні колісні диски.

Електромобілі все одно потребують охолодження

Попри відсутність традиційної решітки, електрокари не обходяться без систем охолодження. Контролю температури потребують акумуляторна батарея, електромотори, інвертор, зарядне обладнання, електроніка та система клімат-контролю.

Саме тому більшість сучасних моделей мають компактні повітрозабірники в нижній частині переднього бампера. Деякі виробники також застосовують активні жалюзі, які відкриваються лише тоді, коли системі необхідне додаткове охолодження.

Одним із прикладів є Hyundai Ioniq 5, який оснащений активними повітряними заслінками. У закритому стані вони покращують енергоефективність, а відкриваються лише для підтримання оптимальної температури батареї.

Потужні електрокари мають більше вентиляційних отворів

Не всі електромобілі отримують повністю закриту передню частину. Високопродуктивні моделі під час інтенсивних розгонів, швидкісної їзди, швидкого заряджання або використання на треку виділяють значно більше тепла.

Наприклад, Hyundai Ioniq 5 N, має функціональні вентиляційні отвори, повітряні канали та активні заслінки. Великі електричні пікапи й позашляховики також можуть отримувати помітніші отвори для охолодження, особливо якщо вони розраховані на буксирування або експлуатацію у спекотних умовах.

Решітка стала елементом дизайну та місцем для датчиків

Багато автовиробників не відмовляються від характерної форми решітки повністю, оскільки вона залишається важливою частиною впізнаваності бренду. Наприклад, у BMW iX фірмові «ніздрі» не пропускають повітря, а виконують роль закритої панелі, за якою розміщені різноманітні датчики.

Інші виробники використовують декоративні панелі, світлові елементи або чорні вставки, що лише імітують традиційну решітку, але не виконують її початкової функції.

Таким чином, відсутність великої решітки радіатора в електромобілях є наслідком іншої конструкції силової установки. Водночас сучасні електрокари все одно потребують охолодження, однак забезпечують його значно ефективніше, використовуючи компактні повітрозабірники, активні заслін

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