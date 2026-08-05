Apple розглядає плату за активне використання нової Siri AI 05.08.2026, 00:36 — Технології&Авто

Активне використання нової Siri AI може коштувати власникам iPhone додаткових грошей, як і решта операцій з iCloud. Тім Кук каже, що Apple розглядає такий варіант.

Про це він розповів на пресконференції щодо прибутків, — останній для нього на посаді генерального директора компанії.

За словами Кука, оновлений інтелектуальний помічник демонструє, як створення приватного штучного інтелекту, що враховує особистий контекст користувача, може змінити спосіб пошуку інформації та виконання завдань за допомогою продуктів Apple.

Водночас використання функцій штучного інтелекту потребує значних обчислювальних ресурсів, що створює додаткові витрати для компанії.

Apple розглядає можливість перекласти частину витрат на користувачів

Аналітик Майкл Нга запитав Кука про вартість обчислень, необхідних для роботи Siri AI.

Гендиректор Apple розповів, що компанія використовує «гібридну модель», яка поєднує власні центри обробки даних із платними хмарними сервісами. За його словами, така модель є витратною для Apple, тому компанія розглядає можливість розділити ці витрати з користувачами.

«Побачимо, якою буде Siri AI з погляду вартості. Є варіант, що людям, які часто користуються послугами iCloud, доведеться перейти на вищий тарифний план. Яким буде баланс, наразі не зовсім зрозуміло», — сказав Кук.

Siri AI поки тестують у бета-версії

Наразі Siri AI доступна для тестувальників у бета-версії. За словами Кука, Apple «абсолютно захоплена відгуками людей, які використовували Siri AI у версіях для розробників та публічних бета-версіях».

Раніше Apple заявила, що деякі функції iOS 27, зокрема інтелектуальні можливості камери, потребуватимуть підписки на iCloud+ вартістю $9,99 на місяць.

Розширення можливостей Siri AI може призвести до частішого використання помічника, а отже, і до зростання витрат Apple на обчислювальні ресурси. Компанія наразі розглядає, якою мірою ці витрати можуть бути перекладені на користувачів.

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