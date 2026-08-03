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Toyota зробила найдорожчу Corolla в історії

Технології&Авто
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Toyota зробила найдорожчу Corolla в історії
Toyota зробила найдорожчу Corolla в історії
Японська компанія Toyota розкрила ціну екстремальної версії GRMN Corolla 2026 модельного року, яка стане найдорожчою та однією з найрідкісніших Corolla в історії.
Трековий хот-хетч випустять обмеженою серією лише з 730 автомобілів, а його стартова ціна становитиме $64 360, передає Автоцентр.
Головною особливістю новинки стала орієнтація на максимальну ефективність на треку. Задній диван у GRMN Corolla прибрали, тому салон розрахований лише на двох людей. Завдяки цьому, а також використанню карбонових кузовних панелей і кованих колісних дисків, масу автомобіля вдалося зменшити на 30 кг.
Під капотом залишився 2,0-літровий турбомотор потужністю 300 к.с., однак його максимальний крутний момент збільшили з 400 до 410 Нм. Двигун працює виключно в парі з новою 6-ступеневою механічною коробкою передач, а повний привід отримав спеціальні налаштування для трекової їзди.
До стандартного оснащення увійшли жорсткі однотрубні амортизатори та спортивні шини Michelin Pilot Sport Cup 2. Також автомобіль отримав систему водяного охолодження інтеркулера, яка має допомагати під час тривалих заїздів на треку.
Покупці GRMN Corolla додатково отримають річне членство в гоночній асоціації NASA та безкоштовний доступ до трек-днів. Автомобіль запропонують лише у двох кольорах, а старт продажів запланований на кінець літа 2026 року.
За матеріалами:
MMR
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