В Україні стартували тест-драйви нового Volkswagen T-Roc Сьогодні 03:52 — Технології&Авто

В Україні стартували дні тест-драйви нового покоління Volkswagen T-Roc.

Кросовер уже доступний у дилерській мережі марки, де потенційні покупці можуть особисто оцінити його дизайн, оснащення та практичність.

Про це повідомляє AUTO-Consulting.

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Нове покоління T-Roc отримало оновлений дизайн із загостреною передньою частиною, масивнішими бамперами та виразними лініями кузова. Окремою особливістю стала світлова смуга, а також підсвічені логотипи Volkswagen спереду та ззаду.

За даними виробника, з моменту дебюту у 2017 році у світі продали понад 2 млн T-Roc. Модель стала другим за популярністю SUV Volkswagen після Tiguan і, як зазначає компанія, вже кілька років залишається лідером європейського сегмента SUV.

Салон нового T-Roc отримав 12,9-дюймовий сенсорний дисплей, нову передню панель та перемикач Driving Experience. Серед доступних опцій — аудіосистема Harman Kardon, проєкційний дисплей Head-up Display та сучасні системи допомоги водієві. Завдяки збільшенню довжини автомобіля на 122 мм стало більше місця для пасажирів другого ряду, а об’єм багажника зріс на 30 л — до 475 л.

В Україні новий Volkswagen T-Roc пропонують у комплектаціях Style та Sport. Обидві версії оснащені бензиновим двигуном 1,4 TSI потужністю 150 кінських сил, 8-ступеневим автоматом Aisin та переднім приводом. Вартість T-Roc Style стартує від 1 469 425 грн, а Sport — від 1 554 016 грн.

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