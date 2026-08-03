Створено перший у світі смартфон із «нульовими рамками» навколо екрана (фото) Сьогодні 02:49 — Технології&Авто

Tecno представила новий концептуальний смартфон, www.engadget.com

Компанія Tecno представила новий концептуальний смартфон, який може стати першим пристроєм із повністю безрамковим екраном. Виробник стверджує, що дисплей отримав «нульові рамки» (0 мм) — вперше в галузі.

Про це пише Engadget.

Виробники зменшили товщину рамок навколо екранів

Флагманські iPhone та Samsung займають приблизно 90% площі передньої панелі, а деякі китайські смартфони завдяки прихованим фронтальним камерам і тонким рамкам доводять цей показник до 95%.

Tecno вирішила піти ще далі. Інженери компанії повністю переробили конструкцію дисплея, застосувавши нову схему внутрішнього компонування та вдосконалену технологію збірки екрана. Це дозволило прибрати останній міліметр, який зазвичай потрібен для розміщення внутрішніх елементів та забезпечення міцності конструкції.

Виробник опублікував кілька тизерів

Дисплей одразу переходить у корпус, www.engadget.com

Зображення підтверджують, що на відміну від традиційних екранів-«водоспадів», дисплей тут одразу переходить у корпус — і це виглядає щонайменше незвично. Фронтальна камера розташована на стандартному місці — по центру у верхній частині екрана.

Для порівняння компанія опублікувала фото поруч з iPhone 17 Pro — і різниця відразу впадає в око.

Компанія опублікувала фото поруч з iPhone 17 Pro, www.engadget.com

Поки що Tecno не розкриває технічні характеристики смартфона і не повідомляє, чи планує серійне виробництво. Проте прототипи пристрою вже існують, а офіційно його презентують уже найближчими тижнями на виставці IFA.

УНІАН За матеріалами:

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