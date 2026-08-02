Suzuki представила оновлений кросовер Brezza з турбодвигуном (фото) Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

Maruti Suzuki Brezza

Індійський підрозділ Maruti Suzuki офіційно представив оновлений субкомпактний позашляховик Brezza. Через чотири роки після дебюту другого покоління модель отримала плановий рестайлінг. Автомобіль відрізняється точковими змінами в екстер’єрі, покращеним комплектом систем безпеки та появою нового турбованого силового агрегату.

Про це пише Carscoops.

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Головним технічним нововведенням стала поява «м'якого» гібридного 1,0-літрового турбодвигуна Boosterjet.

Новий агрегат розвиває потужність 110 к.с. й 170 Нм крутного моменту. Тяга передається на передню вісь через нову шестиступеневу механічну коробку передач.

Турбоверсія доповнила існуючу лінійку силових установок, до якої також входять:

Атмосферний 1,5-літровий двигун Dual Jet — «м'який» гібрид потужністю 103 к.с. й 137 Нм крутного моменту, який доступний з шестиступеневою механічною або автоматичною коробкою передач;

Двопаливна версія S-CNG, що отримала перероблений 55-літровий резервуар для стиснутого природного газу під кузовом, а застарілу п’ятиступеневу МКПП замінили на нову шестиступеневу трансмісію.

Зміни дизайну

Зовні оновлений позашляховик отримав перероблений передній бампер із новими бічними повітрозабірниками та збільшеною алюмінієвою накладкою.

Оновлений Maruti Suzuki Brezza

Решітка радіатора між фарами стала більш виразною, а з боків кузова з’явилися стримані металеві акценти.

Палітру кольорів поповнили два нові відтінки: яскравий помаранчевий та блискучий бежевий.

Оновлений Maruti Suzuki Brezza

Для додаткової персоналізації покупцям запропоновано три пакети стилізації:

Turbo: додає червоні акценти на кузові та фірмові емблеми на задній стійці;

Terrascape: вирізняється коричневими та сріблястими захисними деталями;

Metroscape: пропонує стримане оздоблення бамперів.

Інтер’єр, технології та безпека

Салон виконано в темно-коричнево-чорній кольоровій гамі з оббивкою зі штучної шкіри, металевими акцентами та глянцевими чорними деталями.

Салон Maruti Suzuki Brezza

Головним елементом мультимедійної системи став збільшений 10,1-дюймовий сенсорний екран, який замінив попередній 9-дюймовий дисплей.

Салон Maruti Suzuki Brezza

Топові комплектації позашляховика оснащуються преміальною аудіосистемою Arkamys, вентильованими передніми сидіннями, 64-кольоровим фоновим підсвічуванням, електричним люком, очищувачем повітря та бездротовою зарядною станцією з функцією охолодження.

Пакет систем активної безпеки також розширили.

До нього увійшли система моніторингу сліпих зон із функцією сповіщення про зміну смуги руху, система попередження про перехресний рух позаду, асистент безпечного виїзду та вдосконалена система кругового огляду на 360 градусів.

Maruti Suzuki Brezza

Ціни та ринкове позиціонування

Оновлений Maruti Suzuki Brezza залишається ексклюзивною моделлю для ринку Індії.

Базова версія з новим 1,0-літровим турбодвигуном та механічною коробкою передач оцінена в 739 900 рупій (близько 7 700 доларів США).

Вартість максимально оснащеної модифікації з атмосферним двигуном та автоматичною трансмісією досягає 1 370 000 рупій (орієнтовно $14 200).

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