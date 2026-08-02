6 моделей ноутбуків, які найкраще підходять студентам у 2026 році (фото)
1. Apple MacBook Air 13″ (M5) — найкращий вибір загального призначення
- Переваги: висока продуктивність процесора M5, легкий алюмінієвий корпус, дисплей 2.5K, якісна вебкамера, динаміки та преміальний трекпад.
- Недоліки: обмежена кількість портів, зростання базової вартості.
2. Acer Swift Edge 14 AI — найкращий ноутбук на Windows
- Переваги: ультратонкий корпус, сенсорний 2.8K OLED-дисплей (120 Гц) з антибліковим покриттям, тривалий час автономної роботи, вигідна ціна за обсяг оперативної пам’яті та накопичувача.
- Недоліки: поступається за швидкістю чипу M5, корпус відчувається менш преміальним, середні за якістю динаміки та вебкамера.
3. Dell 14S (DS14260) — лідер за автономністю
- Переваги: відмінна автономність, якісний корпус, зручна клавіатура та мікрофон, опціональний OLED-екран із незначною доплатою.
- Недоліки: глянцеве покриття OLED-екрана, поступається за продуктивністю MacBook Air (M5), колір Celestial Blue легко збирає відбитки пальців.
4. Apple MacBook Neo — найкращий бюджетний ноутбук
- Переваги: висока одноядерна продуктивність, преміальний алюмінієвий корпус, яскравий екран та якісний звук.
- Недоліки: лише 8 ГБ оперативної пам’яті без можливості апгрейду, відсутність підсвічування клавіатури, мінімальний накопичувач на 256 ГБ, підвищення ціни.
5. Acer Swift X 14 — найкращий для інженерних спеціальностей та ігор
- Переваги: сенсорний 2.8K OLED-дисплей, висока обчислювальна потужність, дискретна графіка для складних завдань та ігор, великий набір портів.
- Недоліки: утилітарний та стриманий дизайн, порівняно глянцевий та тьмяний екран.
6. Apple MacBook Pro 14″ (M5) — найкращий для графічного дизайну
- Переваги: максимальна продуктивність, найкраща автономність серед лінійки MacBook, дисплей Mini-LED 3K (120 Гц) із нанотекстурним покриттям, розширений набір портів.
- Недоліки: висока вартість, маркий колір Space Black.
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