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6 моделей ноутбуків, які найкраще підходять студентам у 2026 році (фото)

Технології&Авто
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Найкращі ноутбуки для студентів
Найкращі ноутбуки для студентів
Напередодні осіннього семестру 2026 року аналітики видання Mashable підготували посібник із вибору ноутбуків для студентів. В основу рейтингу покладено результати тестування понад 80 моделей від провідних виробників (Apple, HP, Lenovo, Microsoft та Dell), а також аналіз апаратних вимог 10 провідних державних університетів США для різних спеціальностей.
Ключовими критеріями відбору стали продуктивність, надійність, автономність, портативність для переміщення кампусом та співвідношення ціни й якості. За результатами випробувань експерти виділили шість найкращих моделей у своїх категоріях.

1. Apple MacBook Air 13″ (M5) — найкращий вибір загального призначення

Новий MacBook Air на базі чипа M5 визнано універсальним рішенням для більшості студентів гуманітарних, соціальних наук та медичних спеціальностей.
Apple MacBook Air 13″ (M<sup><small>5</small></sup>)
Apple MacBook Air 13″ (M5), Фото: wired
  • Переваги: висока продуктивність процесора M5, легкий алюмінієвий корпус, дисплей 2.5K, якісна вебкамера, динаміки та преміальний трекпад.
  • Недоліки: обмежена кількість портів, зростання базової вартості.

2. Acer Swift Edge 14 AI — найкращий ноутбук на Windows

Модель рекомендована для студентів бізнес-спеціальностей, чиє навчальне програмне забезпечення вимагає операційної системи Windows, а також для тих, хто шукає максимальну портативність.
Acer Swift Edge 14 AI
Acer Swift Edge 14 AI, Фото: creativebloq
  • Переваги: ультратонкий корпус, сенсорний 2.8K OLED-дисплей (120 Гц) з антибліковим покриттям, тривалий час автономної роботи, вигідна ціна за обсяг оперативної пам’яті та накопичувача.
  • Недоліки: поступається за швидкістю чипу M5, корпус відчувається менш преміальним, середні за якістю динаміки та вебкамера.

3. Dell 14S (DS14260) — лідер за автономністю

Dell 14S позиціонується як альтернатива для користувачів Windows, яким потрібен максимальний час роботи від акумулятора та надійна збірка.
Dell 14S (DS14260)
Dell 14S (DS14260), Фото: reviewed
  • Переваги: відмінна автономність, якісний корпус, зручна клавіатура та мікрофон, опціональний OLED-екран із незначною доплатою.
  • Недоліки: глянцеве покриття OLED-екрана, поступається за продуктивністю MacBook Air (M5), колір Celestial Blue легко збирає відбитки пальців.

4. Apple MacBook Neo — найкращий бюджетний ноутбук

Спеціально розроблена базова модель для студентів із обмеженим бюджетом, яким потрібен пристрій для роботи з текстом, нотатками та презентаціями. З урахуванням освітньої знижки ціна стартує від $599.
Apple MacBook Neo
Apple MacBook Neo, Фото: mashable
  • Переваги: висока одноядерна продуктивність, преміальний алюмінієвий корпус, яскравий екран та якісний звук.
  • Недоліки: лише 8 ГБ оперативної пам’яті без можливості апгрейду, відсутність підсвічування клавіатури, мінімальний накопичувач на 256 ГБ, підвищення ціни.

5. Acer Swift X 14 — найкращий для інженерних спеціальностей та ігор

Повноцінна заміна настільного ПК, здатна справлятися із висувними навантаженнями студентів інженерних факультетів, комп’ютерних наук та архітектури.
Acer Swift X 14
Acer Swift X 14, Фото: pcmag
  • Переваги: сенсорний 2.8K OLED-дисплей, висока обчислювальна потужність, дискретна графіка для складних завдань та ігор, великий набір портів.
  • Недоліки: утилітарний та стриманий дизайн, порівняно глянцевий та тьмяний екран.

6. Apple MacBook Pro 14″ (M5) — найкращий для графічного дизайну

Професійне рішення для студентів творчих напрямків: графічного дизайну, анімації та відеовиробництва.
Apple MacBook Pro 14″ (M<sup><small>5</small></sup>)
Apple MacBook Pro 14″ (M5)
  • Переваги: максимальна продуктивність, найкраща автономність серед лінійки MacBook, дисплей Mini-LED 3K (120 Гц) із нанотекстурним покриттям, розширений набір портів.
  • Недоліки: висока вартість, маркий колір Space Black.
При виборі ноутбука для коледжу у 2026 році експерти радять орієнтуватися на вимоги конкретної навчальної програми та використовувати знижки для зменшення витрат.
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