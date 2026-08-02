6 моделей ноутбуків, які найкраще підходять студентам у 2026 році (фото) Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Найкращі ноутбуки для студентів

Напередодні осіннього семестру 2026 року аналітики видання Mashable підготували посібник із вибору ноутбуків для студентів. В основу рейтингу покладено результати тестування понад 80 моделей від провідних виробників (Apple, HP, Lenovo, Microsoft та Dell), а також аналіз апаратних вимог 10 провідних державних університетів США для різних спеціальностей.

Ключовими критеріями відбору стали продуктивність, надійність, автономність, портативність для переміщення кампусом та співвідношення ціни й якості. За результатами випробувань експерти виділили шість найкращих моделей у своїх категоріях.

1. Apple MacBook Air 13″ (M 5 ) — найкращий вибір загального призначення

Новий MacBook Air на базі чипа M 5 визнано універсальним рішенням для більшості студентів гуманітарних, соціальних наук та медичних спеціальностей.

Apple MacBook Air 13″ (M 5 ), Фото: wired

Переваги: висока продуктивність процесора M 5 , легкий алюмінієвий корпус, дисплей 2.5K, якісна вебкамера, динаміки та преміальний трекпад.

, легкий алюмінієвий корпус, дисплей 2.5K, якісна вебкамера, динаміки та преміальний трекпад. Недоліки: обмежена кількість портів, зростання базової вартості.

2. Acer Swift Edge 14 AI — найкращий ноутбук на Windows

Модель рекомендована для студентів бізнес-спеціальностей, чиє навчальне програмне забезпечення вимагає операційної системи Windows, а також для тих, хто шукає максимальну портативність.

Acer Swift Edge 14 AI, Фото: creativebloq

Переваги: ультратонкий корпус, сенсорний 2.8K OLED-дисплей (120 Гц) з антибліковим покриттям, тривалий час автономної роботи, вигідна ціна за обсяг оперативної пам’яті та накопичувача.

Недоліки: поступається за швидкістю чипу M 5 , корпус відчувається менш преміальним, середні за якістю динаміки та вебкамера.

3. Dell 14S (DS14260) — лідер за автономністю

Dell 14S позиціонується як альтернатива для користувачів Windows, яким потрібен максимальний час роботи від акумулятора та надійна збірка.

Dell 14S (DS14260), Фото: reviewed

Переваги: відмінна автономність, якісний корпус, зручна клавіатура та мікрофон, опціональний OLED-екран із незначною доплатою.

Недоліки: глянцеве покриття OLED-екрана, поступається за продуктивністю MacBook Air (M 5 ), колір Celestial Blue легко збирає відбитки пальців.

4. Apple MacBook Neo — найкращий бюджетний ноутбук

Спеціально розроблена базова модель для студентів із обмеженим бюджетом, яким потрібен пристрій для роботи з текстом, нотатками та презентаціями. З урахуванням освітньої знижки ціна стартує від $599.

Apple MacBook Neo, Фото: mashable

Переваги: висока одноядерна продуктивність, преміальний алюмінієвий корпус, яскравий екран та якісний звук.

Недоліки: лише 8 ГБ оперативної пам’яті без можливості апгрейду, відсутність підсвічування клавіатури, мінімальний накопичувач на 256 ГБ, підвищення ціни.

5. Acer Swift X 14 — найкращий для інженерних спеціальностей та ігор

Повноцінна заміна настільного ПК, здатна справлятися із висувними навантаженнями студентів інженерних факультетів, комп’ютерних наук та архітектури.

Acer Swift X 14, Фото: pcmag

Переваги: сенсорний 2.8K OLED-дисплей, висока обчислювальна потужність, дискретна графіка для складних завдань та ігор, великий набір портів.

Недоліки: утилітарний та стриманий дизайн, порівняно глянцевий та тьмяний екран.

6. Apple MacBook Pro 14″ (M 5 ) — найкращий для графічного дизайну

Професійне рішення для студентів творчих напрямків: графічного дизайну, анімації та відеовиробництва.

Apple MacBook Pro 14″ (M 5 )

Переваги: максимальна продуктивність, найкраща автономність серед лінійки MacBook, дисплей Mini-LED 3K (120 Гц) із нанотекстурним покриттям, розширений набір портів.

Недоліки: висока вартість, маркий колір Space Black.

При виборі ноутбука для коледжу у 2026 році експерти радять орієнтуватися на вимоги конкретної навчальної програми та використовувати знижки для зменшення витрат.

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