ТОП-10 найекономніших авто у 2026 році (фото)
Стрімкий розвиток автомобільних технологій у 2026 році дав змогу суттєво знизити споживання пального без втрати потужності та комфорту. Сучасні гібридні системи та вдосконалені бензинові двигуни демонструють вражальну ефективність як у міському циклі, так і на швидкісних трасах.
Рейтинг економічності від SlashGear показує, що навіть просторі сімейні кросовери тепер здатності долати великі відстані на мінімальній кількості палива.
Нижче наведено детальний огляд найкращих моделей 2026 року з перерахованими показниками витрати пального, маси та потужності у звичних для українських водіїв одиницях виміру.
Hyundai Tucson Hybrid
Популярний кросовер Hyundai Tucson у базі оснащується 2,5-літровим бензиновим двигуном на 190 к.с. та 241 Нм, який витрачає близько 8,4 л/100 км у комбінованому циклі.
Проте гібридна версія з 1,6-літровим турбомотором та електродвигуном на 64 кВт демонструє значно кращі результати: загальна потужність зростає до 234 к.с. (367 Нм), а витрата пального знижується до 6,2 л/100 км (як у місті, так і на трасі).
Lexus NX 350h
Преміальний кросовер Lexus NX 350h зберіг 2,5-літровий чотирициліндровий двигун у поєднанні з двома електромоторами та трансмісією eCVT, що сумарно видають 243 к.с. та 366 Нм.
З появою передньопривідної модифікації (FWD) авто скинуло близько 61 кг маси (до 1789 кг) порівняно з повнопривідною версією (1851 кг), а також отримало збільшений на 1,8 см кліренс.
Завдяки цьому середня витрата пального становить 5,9 л/100 км (5,6 л у місті та 6,2 л на трасі).
Honda CR-V Sport Hybrid FWD
Компактний кросовер Honda CR-V суттєво додав у габаритах. Бюджетні версії отримали 1,5-літровий турбодвигун (193 к.с., 243 Нм) із середньою витратою близько 7,8 л/100 км, тоді як гібриди оснащені 2,0-літровим атмосферним мотором та двома електродвигунами на 207 к.с.
Найкращу паливну економічність показує передньопривідна версія Sport Hybrid FWD — 5,9 л/100 км у комбінованому циклі (5,5 л у місті та 6,5 л на трасі).
Ford Escape PHEV
Один із бестселерів американського бренду важить 1760 кг і вміщує п’ять пасажирів.
Плагін-гібридна версія (PHEV) використовує 2,5-літровий двигун, що працює за циклом Аткінсона, та електромотор із батареєю на 14,4 кВт·год, видаючи сумарно 213 к.с. та 210 Нм.
Під час руху виключно на бензині кросовер споживає 5,9 л/100 км, а в гібридному режимі з використанням електроенергії цей показник еквівалентний 2,33 л/100 км (101 MPGe).
Toyota Crown
Седан Toyota Crown пропонує дві гібридні установки: продуктивну «Hybrid Max» з 2,4-літровим турбомотором (345 к.с., витрата 7,8 л/100 км) та базову з 2,5-літровим двигуном і трьома електромоторами (239 к.с.).
Стандартний гібрид забезпечує чудову економію — 5,7 л/100 км у комбінованому режимі (5,6 л у місті та 5,7 л на шосе).
Toyota Corolla Cross Hybrid
Компактний кросовер Corolla Cross у звичайній бензиновій версії з 2,0-літровим мотором (171 к.с., 205 Нм) витрачає близько 7,35 л/100 км.
Повнопривідний гібрид із тією ж кубатурою видає сумарно 199 к.с. (152 к.с. від ДВЗ) і споживає в середньому лише 5,6 л/100 км (причому в міському режимі витрата опускається до 5,1 л/100 км).
Kia Sportage Hybrid LX
Кросовер Kia Sportage зі звичайним 2,5-літровим мотором (190 к.с., 241 Нм) споживає від 8,4 до 9,8 л/100 км.
Гібридна ж модифікація отримала 1,6-літровий турбодвигун із постійним електроприводом на 235 к.с. та 367 Нм.
Базова передньопривідна версія LX Hybrid демонструє витрату на рівні 5,6 л/100 км у змішаному циклі (5,3 л у місті та 5,7 л на трасі).
Lexus UX 300h
Модель UX 300h є компактнішою за NX 350h: її довжина становить 4495 мм (проти 4674 мм у NX), а маса — 1567 кг.
Автомобіль оснащено 2,0-літровим чотирициліндровим мотором та електродвигуном загальною потужністю 199 к.с.
Завдяки меншій вазі та продуманій аеродинаміці середнє споживання пального становить 5,47 л/100 км (5,2 л у місті та 5,7 л на трасі).
Toyota RAV4 FWD
Один із найпопулярніших кросоверів у світі пропонує передньопривідні версії з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 229 к.с. (без гібридної системи).
Завдяки глибокій модернізації чисто бензиновий RAV4 FWD демонструє феноменальний результат — 5,47 л/100 км у комбінованому циклі (при цьому в місті споживання становить всього 5,0 л/100 км, а на трасі — 5,88 л/100 км).
Honda Prelude
Спортивне купе Honda Prelude поєднує виразний дизайн із практичною витратою пального.
Автомобіль важить лише 1479 кг і оснащується 2,0-літровим бензиновим мотором та двома електромоторами загальною потужністю 203 к.с. (143 к.с. від ДВЗ, 182 Нм).
Завдяки невеликій масі Prelude витрачає всього 5,35 л/100 км у змішаному циклі (5,1 л у місті та 5,7 л на трасі).
Поділитися новиною
Також за темою
Українці витратили майже 100 млрд грн на імпорт автомобілів: які машини завозили найчастіше
Як відновити втрачене міжнародне посвідчення водія
BYD показала преміальний електроседан Da Han (фото)
ТОП-10 найкращих сімейних електромобілів 2026 року
Aston Martin випустить ювілейну серію Vanquish до 25-річчя моделі (фото)
Google дозволив авторизацію в акаунт через селфі-відео