ТОП-10 найекономніших авто у 2026 році (фото) Сьогодні 23:04 — Технології&Авто

Експерти назвали Hyundai Tucson Hybrid одним із найекономніших авто у 2026 році

Стрімкий розвиток автомобільних технологій у 2026 році дав змогу суттєво знизити споживання пального без втрати потужності та комфорту. Сучасні гібридні системи та вдосконалені бензинові двигуни демонструють вражальну ефективність як у міському циклі, так і на швидкісних трасах.

Рейтинг економічності від SlashGear показує , що навіть просторі сімейні кросовери тепер здатності долати великі відстані на мінімальній кількості палива.

Нижче наведено детальний огляд найкращих моделей 2026 року з перерахованими показниками витрати пального, маси та потужності у звичних для українських водіїв одиницях виміру.

Hyundai Tucson Hybrid

Популярний кросовер Hyundai Tucson у базі оснащується 2,5-літровим бензиновим двигуном на 190 к.с. та 241 Нм, який витрачає близько 8,4 л/100 км у комбінованому циклі.

Hyundai Tucson Hybrid

Проте гібридна версія з 1,6-літровим турбомотором та електродвигуном на 64 кВт демонструє значно кращі результати: загальна потужність зростає до 234 к.с. (367 Нм), а витрата пального знижується до 6,2 л/100 км (як у місті, так і на трасі).

Lexus NX 350h

Преміальний кросовер Lexus NX 350h зберіг 2,5-літровий чотирициліндровий двигун у поєднанні з двома електромоторами та трансмісією eCVT, що сумарно видають 243 к.с. та 366 Нм.

Lexus NX 350h

З появою передньопривідної модифікації (FWD) авто скинуло близько 61 кг маси (до 1789 кг) порівняно з повнопривідною версією (1851 кг), а також отримало збільшений на 1,8 см кліренс.

Завдяки цьому середня витрата пального становить 5,9 л/100 км (5,6 л у місті та 6,2 л на трасі).

Honda CR-V Sport Hybrid FWD

Компактний кросовер Honda CR-V суттєво додав у габаритах. Бюджетні версії отримали 1,5-літровий турбодвигун (193 к.с., 243 Нм) із середньою витратою близько 7,8 л/100 км, тоді як гібриди оснащені 2,0-літровим атмосферним мотором та двома електродвигунами на 207 к.с.

Honda CR-V Sport Hybrid FWD

Найкращу паливну економічність показує передньопривідна версія Sport Hybrid FWD — 5,9 л/100 км у комбінованому циклі (5,5 л у місті та 6,5 л на трасі).

Ford Escape PHEV

Один із бестселерів американського бренду важить 1760 кг і вміщує п’ять пасажирів.

Плагін-гібридна версія (PHEV) використовує 2,5-літровий двигун, що працює за циклом Аткінсона, та електромотор із батареєю на 14,4 кВт·год, видаючи сумарно 213 к.с. та 210 Нм.

Ford Escape PHEV

Під час руху виключно на бензині кросовер споживає 5,9 л/100 км, а в гібридному режимі з використанням електроенергії цей показник еквівалентний 2,33 л/100 км (101 MPGe).

Toyota Crown

Седан Toyota Crown пропонує дві гібридні установки: продуктивну «Hybrid Max» з 2,4-літровим турбомотором (345 к.с., витрата 7,8 л/100 км) та базову з 2,5-літровим двигуном і трьома електромоторами (239 к.с.).

Toyota Crown

Стандартний гібрид забезпечує чудову економію — 5,7 л/100 км у комбінованому режимі (5,6 л у місті та 5,7 л на шосе).

Toyota Corolla Cross Hybrid

Компактний кросовер Corolla Cross у звичайній бензиновій версії з 2,0-літровим мотором (171 к.с., 205 Нм) витрачає близько 7,35 л/100 км.

Toyota Corolla Cross Hybrid

Повнопривідний гібрид із тією ж кубатурою видає сумарно 199 к.с. (152 к.с. від ДВЗ) і споживає в середньому лише 5,6 л/100 км (причому в міському режимі витрата опускається до 5,1 л/100 км).

Kia Sportage Hybrid LX

Кросовер Kia Sportage зі звичайним 2,5-літровим мотором (190 к.с., 241 Нм) споживає від 8,4 до 9,8 л/100 км.

Гібридна ж модифікація отримала 1,6-літровий турбодвигун із постійним електроприводом на 235 к.с. та 367 Нм.

Kia Sportage Hybrid LX

Базова передньопривідна версія LX Hybrid демонструє витрату на рівні 5,6 л/100 км у змішаному циклі (5,3 л у місті та 5,7 л на трасі).

Lexus UX 300h

Модель UX 300h є компактнішою за NX 350h: її довжина становить 4495 мм (проти 4674 мм у NX), а маса — 1567 кг.

Автомобіль оснащено 2,0-літровим чотирициліндровим мотором та електродвигуном загальною потужністю 199 к.с.

Lexus UX 300h

Завдяки меншій вазі та продуманій аеродинаміці середнє споживання пального становить 5,47 л/100 км (5,2 л у місті та 5,7 л на трасі).

Toyota RAV4 FWD

Один із найпопулярніших кросоверів у світі пропонує передньопривідні версії з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 229 к.с. (без гібридної системи).

Toyota RAV4 FWD

Завдяки глибокій модернізації чисто бензиновий RAV4 FWD демонструє феноменальний результат — 5,47 л/100 км у комбінованому циклі (при цьому в місті споживання становить всього 5,0 л/100 км, а на трасі — 5,88 л/100 км).

Honda Prelude

Спортивне купе Honda Prelude поєднує виразний дизайн із практичною витратою пального.

Автомобіль важить лише 1479 кг і оснащується 2,0-літровим бензиновим мотором та двома електромоторами загальною потужністю 203 к.с. (143 к.с. від ДВЗ, 182 Нм).

Honda Prelude

Завдяки невеликій масі Prelude витрачає всього 5,35 л/100 км у змішаному циклі (5,1 л у місті та 5,7 л на трасі).

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