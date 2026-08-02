Вантажний Mercedes перетворили на автодім за 2,2 мільйона євро (фото)
Німецький виробник будинків на колесах Vario Mobil представив нову розкішну модель Perfect 1200 QS Platinum. У неї дорогий салон і є гараж для легкового авто. Автодім Vario Perfect 1200 QS Platinum коштує від 2,2 мільйона євро.
Про нього розповіли на сайті Motor1.
В основі будинку на колесах лежить тривісне шасі вантажівки Mercedes Actros 2553 LLL.
Він сягає 12 м завдовжки та важить 26 тонн, а також має висувні бокові секції і гараж для легкового автомобіля ззаду.
Автодім оснащений 12,8-літровим 530-сильним турбодизелем, пневмопідвіскою та поворотними задніми колесами.
Внутрішня площа становить 35 кв. м. В оздобленні інтер’єру використали шкіру, горіхове дерево та дорогу тканину, а на підлозі з’явилася плитка.
Звісно ж, покупці зможуть кастомізувати автодім під себе. У спальні встановлене широке ліжко, а у вітальні диван, який розкладається з допомогою електропривода.
Також є шкіряні крісла, численні шафи та шухляди, кілька телевізорів, супутниковий інтернет і потужна акустика Bose.
Низкою функцій можна керувати за допомогою сенсорних панелей, або ж через смартфон.
На кухні встановили індукційну плиту, раковину, холодильник і духовку. У санвузлі є велика душова кабіна та дизайнерська раковина.
Крім того, дім на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum оснастили потужним бойлером, автономним дизельним опалювачем, 600-літровим баком для води та 450-літровою ємністю для відходів.
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