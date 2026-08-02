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Вантажний Mercedes перетворили на автодім за 2,2 мільйона євро (фото)

Технології&Авто
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Дім на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum коштує від 2,2 млн євро
Дім на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum коштує від 2,2 млн євро
Німецький виробник будинків на колесах Vario Mobil представив нову розкішну модель Perfect 1200 QS Platinum. У неї дорогий салон і є гараж для легкового авто. Автодім Vario Perfect 1200 QS Platinum коштує від 2,2 мільйона євро.
Про нього розповіли на сайті Motor1.
В основі будинку на колесах лежить тривісне шасі вантажівки Mercedes Actros 2553 LLL.
Він сягає 12 м завдовжки та важить 26 тонн, а також має висувні бокові секції і гараж для легкового автомобіля ззаду.
Автодім оснащений 12,8-літровим 530-сильним турбодизелем, пневмопідвіскою та поворотними задніми колесами.
Ззаду є багажник для авто
Ззаду є багажник для авто
Внутрішня площа становить 35 кв. м. В оздобленні інтер’єру використали шкіру, горіхове дерево та дорогу тканину, а на підлозі з’явилася плитка.
В оздобленні використали шкіру, дерево і дорогу плитку
В оздобленні використали шкіру, дерево і дорогу плитку
Звісно ж, покупці зможуть кастомізувати автодім під себе. У спальні встановлене широке ліжко, а у вітальні диван, який розкладається з допомогою електропривода.
Диван оснастили електроприводом
Диван оснастили електроприводом
Також є шкіряні крісла, численні шафи та шухляди, кілька телевізорів, супутниковий інтернет і потужна акустика Bose.
Низкою функцій можна керувати за допомогою сенсорних панелей, або ж через смартфон.
На кухні встановили індукційну плиту, раковину, холодильник і духовку. У санвузлі є велика душова кабіна та дизайнерська раковина.
На кухні є плита, холодильник та духовка
На кухні є плита, холодильник та духовка
Крім того, дім на колесах Vario Perfect 1200 QS Platinum оснастили потужним бойлером, автономним дизельним опалювачем, 600-літровим баком для води та 450-літровою ємністю для відходів.
За матеріалами:
Фокус
Авто
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