Toyota оновила позашляховик Sequoia (фото) 02.08.2026, 01:09 — Технології&Авто

Після оновлення пікапа Tundra такі самі зміни отримав й позашляховик Sequoia, Фото: Toyota

Toyota представила оновлений повнорозмірний позашляховик Sequoia 2027 модельного року. Модель, яка є найближчим родичем пікапа Tundra, отримала ті самі технічні та дизайнерські оновлення, а також нову позашляхову версію Trailhunter, орієнтовану на любителів подорожей і бездоріжжя.

Про це пише «Кореспондент».

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Sequoia нинішнього покоління дебютувала у 2022 році та залишається однією з ключових моделей Toyota на ринку Північної Америки.

Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota

Зовні Sequoia отримала оновлену передню частину з модернізованою решіткою радіатора та іншим переднім бампером.

До нього інтегрували нові прямокутні протитуманні фари, а окремі комплектації також відрізняються декоративними хромованими елементами.

Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota

Основні зміни в салоні повторюють ті, що раніше дебютували на оновленому пікапі Tundra.

Уже в базовій комплектації позашляховик оснащується 14-дюймовим сенсорним дисплеєм мультимедійної системи з оновленим голосовим керуванням.

Салон Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota

Також стандартним обладнанням стали вбудований відеореєстратор, який може записувати 20-секундні відеофрагменти вручну або автоматично за допомогою зовнішніх камер, та новий комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense 4.0.

Салон Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota

Модельний ряд, як і раніше, включає комплектації SR5, Limited, Platinum, 1794 Edition, TRD Pro і Capstone.

Водночас для Sequoia вперше став доступним пакет Trailhunter, який перетворює базову комплектацію SR5 на автомобіль, підготовлений до експедицій і складного бездоріжжя.

До оснащення Sequoia Trailhunter входять 18-дюймові бронзові колісні диски з шинами Michelin LTX Trail розмірністю 265/70 R18, модернізована підвіска Old Man Emu, нові передні амортизатори, додатковий захист днища, а також електронні системи Multi-Terrain Select і Crawl Control та блокування заднього диференціала.

Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota

Крім того, всі комплектації Sequoia 2027 модельного року стандартно отримали вбудований інвертор потужністю 2,4 кВт, який дозволяє живити туристичне обладнання, електроінструменти та інші зовнішні пристрої.

Технічна частина моделі залишилася без змін. Позашляховик і надалі оснащуватиметься гібридною силовою установкою i-Force Max, яка поєднує 3,4-літровий бензиновий двигун V6 із подвійним турбонаддувом та електромотор.

Toyota Sequoia 2027, Фото: Toyota

Сумарна потужність системи становить 443 к.с., а максимальний крутний момент досягає 790 Н·м.

Toyota обіцяє оприлюднити ціни на оновлений Sequoia восени. Наразі базова версія актуального позашляховика на американському ринку коштує від $65725, тоді як за топову комплектацію Capstone просять щонайменше $86135.

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