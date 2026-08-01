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Як відновити втрачене міжнародне посвідчення водія

Технології&Авто
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Водій за кермом авто
Водій за кермом авто, Фото: magnific
Міжнародне посвідчення водія дозволяє керувати транспортом більш ніж у 100 країнах світу. У разі його втрати, викрадення чи пошкодження необхідно оформити новий документ.
Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Як відновити міжнародне посвідчення водія

Міжнародне посвідчення водія видається у формі паперової книжечки. Документ оформлюється строком на три роки, але не довше, ніж діє національне посвідченн.
Для відновлення міжнародного посвідчення необхідно пройти ту саму процедуру, що й під час отримання документа вперше.
Зверніться до будь-кого зручного сервісного центру МВС та надайте пакет документів:
  • заяву (заповнюється безпосередньо у сервісному центрі МВС);
  • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство чи спеціальний статус;
  • закордонний паспорт;
  • національне посвідчення водія (оригінал);
  • матову фотокартку розміром 3,5×4,5;
Щоб отримати нове міжнародне посвідчення водія повторно складати теоретичний чи практичний іспити не потрібно.
Фахівці наголошують, міжнародне посвідчення є чинним лише разом із національним посвідченням водія, тому під час оформлення обов’язково потрібно пред’явити його оригінал.
«У разі викрадення документа за кордоном або в Україні додатково рекомендовано повідомити про це в уповноважені органи Національної поліції», — йдеться у повідомленні МВС.
Раніше Finance.ua писав, що в Україні змінили правила видачі та обміну посвідчень водія. Відтепер після завершення дворічного терміну першого посвідчення водії отримуватимуть документи з різним строком дії залежно від категорії транспортного засобу.
За матеріалами:
Finance.ua
Посвідчення водія
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