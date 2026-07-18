Нові строки дії посвідчень водія: у МВС відповіли на головні запитання Сьогодні 14:21

Посвідчення водія

В Україні змінили правила видачі та обміну посвідчень водія. Відтепер після завершення дворічного терміну першого посвідчення водії отримуватимуть документи з різним строком дії залежно від категорії транспортного засобу.

У Головному сервісному центрі МВС відповіли на найважливіші запитання щодо нових термінів дії категорій у посвідченні водія.

Як тепер обмінюватимуть посвідчення водія

Фахівці зазначають, перше посвідчення, як і раніше, оформлюватимуть на два роки. Потім документ потрібно буде обміняти без складання іспитів, якщо водій за цей час допустив не більше двох адміністративних порушень правил дорожнього руху.

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Водночас після завершення дворічного терміну посвідчення видаватимуть уже за новими правилами. Строк дії залежатиме від відкритої категорії транспортного засобу:

15 років для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ)

для водіїв мопедів, мотоциклів та легковиків (А1, А, В, В1, ВЕ) 5 років для вантажівок, автобусів, спецтранспорта (С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Скільки коштує обмін посвідчення

Під час планового або позапланового обміну водій сплачує адміністративний збір та вартість пластикової карти. Загальна сума становить близько 650 гривень, окремо оплачується банківська комісія.

За бажанням можна оформити не лише пластикове посвідчення, а й виключно цифровий документ, який відображатиметься в застосунку «Дія» та Кабінеті водія.

Чи потрібно повторно складати іспити

Як пояснюють у МВС, плановий обмін посвідчення після закінчення строку дії категорії є суто адміністративною процедурою. Повторно складати теоретичний чи практичний іспити не потрібно, якщо немає передбачених законом підстав.

Для обміну зазвичай необхідна медична довідка, однак під час дії воєнного стану ця вимога тимчасово скасована.

Що робити, якщо відкрито кілька категорій

При відкритті нової категорії необхідно обовʼязково обміняти водійське посвідчення. Для кожної з категорій діятиме власний термін дії.

Наприклад, водій із категоріями В і С після завершення п’ятирічного строку категорії С втратить право керувати вантажівками, однак зможе й надалі користуватися легковим автомобілем до завершення 15-річного строку категорії В.

Поновити можливість законного керування вантажним транспортом водій зможе у будь-який момент, здійснивши плановий обмін посвідчення водія.

Як можна обміняти посвідчення

Обміняти посвідчення водія можна у будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації (за попереднім Е-записом). Документ видається в день звернення.

Також громадяни можуть здійснити онлайн-обмін через Кабінет водія або застосунок «Дія». Виготовлене посвідчення водія можна замовити з доставкою на відділення «Укрпошти», кур’єром або забрати в ТСЦ МВС.

Раніше Finance.ua писав , що українські посвідчення водія, які діють зараз, збережуть чинність тільки на території України після вступу країни до Європейського Союзу.

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