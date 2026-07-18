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Чи готові українці платити більше за комунальні послуги заради стандартів ЄС — опитування

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Більшість українців не готові платити за комуналку більше навіть заради стандартів ЄС
Більшість українців не готові платити за комуналку більше навіть заради стандартів ЄС
Більша половина населення (59%) України не готова піти на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги навіть під гаслом євроінтеграційних реформ. Не переконують респондентів навіть гарантії уряду спрямувати кошти на модернізацію інфраструктури відповідно до норм ЄС.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення «Слово і діло».

Чи готові українці платити більше за комунальні послуги

При цьому третина українців (34%) зазначила, що категорично не готові до зростання витрат. Ще 25% - обрали варіант «скоріше не готовий (а)».
Натомість підтримати фінансово модернізацію ЖКГ готові сумарно менше третини респондентів — 32,5%.
Однак ця готовність здебільшого є хиткою та невпевненою: 25% опитаних зазначили, що вони лише «скоріше готові», і тільки 7,5% респондентів висловили повну й цілковиту згоду платити більше за комунальні послуги, за умови, що ці додаткові кошти будуть гарантовано спрямовані на модернізацію інфраструктури за європейськими стандартами.
Не визначилися з відповіддю 8,5% опитаних.
Готовність платити більше за комунальні послуги
Готовність платити більше за комунальні послуги, Інфографіка: Слово і діло

Хто частіше підтримує підвищення тарифів

Варто відзначити, що чоловіки трохи частіше готові платити більше за комунальні послуги, за умови, що ці додаткові кошти будуть гарантовано спрямовані на модернізацію інфраструктури за європейськими стандартами, ніж жінки.
Сумарно позитивну відповідь («цілком» або «скоріше» готові) дали 37% чоловіків проти 29% серед жінок (при загальному показнику 32,5%).
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Натомість серед жінок фіксується вищий рівень відмови від потенційного підвищення тарифів — сумарно варіанти «скоріше не готова» та «категорично не готова» обрали 63% респонденток проти 54% серед чоловіків.
Також показово, що наймолодша група респондентів (18−29 років) дещо частіше за інших демонструє безкомпромісну згоду із варіантом «цілком готовий (а)». Таку відповідь обрали 10% (при загальному показнику 7,5%).
Серед молоді зафіксовано й найвищий рівень невизначеності — 14% відповіли «важко відповісти» (при загальному показнику 8,5%).

Регіони

Найбільш лояльними до можливого підвищення тарифів під гарантії модернізації виявились мешканці Південного регіону та столиці. Сумарна готовність — 39% та 38% відповідно.
Натомість у Центральному регіоні виявляють найменшу готовність платити більше — сумарно лише 26%, при цьому 64% скоріше або категорично не готові платити більше за комунальні послуги.
На Сході зафіксовано найвищий рівень загальної неготовності до додаткових витрат — сумарно 66%. А в опитаних на Півночі зафіксовано високий рівень невизначеності — 15% обрали варіант «важко відповісти» (при загальному показнику 8,5%), тоді як на Сході цей показник є найнижчим і становить лише 3%.
Готовність платити більше за коммуналку, розподіл
Готовність платити більше за коммуналку, розподіл, Інфографіка: Слово і діло
За матеріалами:
Слово і Діло
Комунальні послуги
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